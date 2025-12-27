1 जनवरी से बिहार के एक और जिले में शुरू होगी पिंक बस सेवा, महिलाएं ही चलाएंगी

संक्षेप: बिहार के एक और जिले में नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से पिंक बस सेवा शुरू होने जा रही है। इन्हें महिला ड्राइवर चलाएंगी। महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस अभी पटना समेत 5 जिलों में चलाई जा रही हैं।

नए साल से बिहार के एक और जिले में महिला स्पेशल पिंक बस सेवा शुरू हो जाएगी। 1 जनवरी से नालंदा में दो नई पिंक बस का संचालन शुरू किया जाएगा। इस बस में सिर्फ महिला यात्री सफर करेंगी। इसका परिचालन भी महिला ड्राइवर ही करेंगी। इससे पहले पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पिंक बस सेवा शुरू हुई थी।

नालंदा जिले में पिंक बस सेवा का शुभारंभ परिवहन मंत्री श्रवण कुमार करेंगे। परिवहन विभाग का कहना है कि पिंक बस सेवा विशेष रूप से घरेलू, कामकाजी महिलाओं एवं छात्राओं के लिए है। इससे उन्हें सुरक्षित यात्रा का एहसास हो सके। पहले चरण में 20 से अधिक बसों का परिचालन हो रहा है। दूसरे चरण में 110 से अधिक बस को विभिन्न जिलों में चलाया जाएगा।

महिला ड्राइवरों की नियुक्ति शुरू: परिवहन विभाग सभी जिलों में पिंक बस का संचालन धीरे-धीरे करेगा। वर्तमान में जिन-जिन जिलों में पिंक बस चलाई जा रही हैं, वहां के डीटीओ कार्यालय में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति को लेकर आवेदन लिया जा रहा है। ऐसे सभी महिला ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है, ताकि पिंक बसों के परिचालन के समय इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो।

पिछले दिनों मंत्री श्रवण कुमार ने कहा था कि मार्च 2026 तक राज्य की सभी पिंक बस में महिला ड्राइवर और कंडक्टर की तैनाती कर दी जाएगी। इसके लिए महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले दिनों सरकार ने इच्छुक जीविका दीदियों से भी आवेदन मांगे थे। द