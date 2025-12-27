Hindustan Hindi News
1 जनवरी से बिहार के एक और जिले में शुरू होगी पिंक बस सेवा, महिलाएं ही चलाएंगी

संक्षेप:

बिहार के एक और जिले में नए साल यानी 1 जनवरी 2026 से पिंक बस सेवा शुरू होने जा रही है। इन्हें महिला ड्राइवर चलाएंगी। महिलाओं के लिए विशेष पिंक बस अभी पटना समेत 5 जिलों में चलाई जा रही हैं।

Dec 27, 2025 08:45 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
नए साल से बिहार के एक और जिले में महिला स्पेशल पिंक बस सेवा शुरू हो जाएगी। 1 जनवरी से नालंदा में दो नई पिंक बस का संचालन शुरू किया जाएगा। इस बस में सिर्फ महिला यात्री सफर करेंगी। इसका परिचालन भी महिला ड्राइवर ही करेंगी। इससे पहले पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में पिंक बस सेवा शुरू हुई थी।

नालंदा जिले में पिंक बस सेवा का शुभारंभ परिवहन मंत्री श्रवण कुमार करेंगे। परिवहन विभाग का कहना है कि पिंक बस सेवा विशेष रूप से घरेलू, कामकाजी महिलाओं एवं छात्राओं के लिए है। इससे उन्हें सुरक्षित यात्रा का एहसास हो सके। पहले चरण में 20 से अधिक बसों का परिचालन हो रहा है। दूसरे चरण में 110 से अधिक बस को विभिन्न जिलों में चलाया जाएगा।

महिला ड्राइवरों की नियुक्ति शुरू:

परिवहन विभाग सभी जिलों में पिंक बस का संचालन धीरे-धीरे करेगा। वर्तमान में जिन-जिन जिलों में पिंक बस चलाई जा रही हैं, वहां के डीटीओ कार्यालय में महिला ड्राइवरों की नियुक्ति को लेकर आवेदन लिया जा रहा है। ऐसे सभी महिला ड्राइवरों को विशेष प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है, ताकि पिंक बसों के परिचालन के समय इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो।

पिछले दिनों मंत्री श्रवण कुमार ने कहा था कि मार्च 2026 तक राज्य की सभी पिंक बस में महिला ड्राइवर और कंडक्टर की तैनाती कर दी जाएगी। इसके लिए महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले दिनों सरकार ने इच्छुक जीविका दीदियों से भी आवेदन मांगे थे। द

दरअसल, नीतीश सरकार ने इसी साल बिहार में पिंक बस सेवा शुरू की थी। शुरुआत में महिला ड्राइवर नहीं मिलने पर उनमें पुरुष ड्राइवर की तैनाती की गई थी।

लेखक के बारे में

राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
