54 साल पहले 15 अगस्त को ही लागू हुई थी पिन कोड की व्यवस्था, क्या-क्या बताते हैं PIN के 6 अंक

15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और इसके ठीक 25 साल बाद इसी तारीख को भारतीय डाक विभाग को छह अंकों वाली पिन कोड व्यवस्था मिली।

PIN Code System: छह अंकों का पिन कोड आपकी चिट्ठी या पार्सल को सटीक स्थान पर पहुंचा देता है। क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कब हुई और किसी क्षेत्र का पिन कोड कैसे बनता है। पिन कोड क्या-क्या बताता है? इस खबर में आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली और इसके ठीक 25 साल बाद इसी तारीख को भारतीय डाक विभाग को छह अंकों वाली पिन कोड व्यवस्था मिली। आज जब देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं पिन कोड व्यवस्था भी 54 साल पूरे कर चुकी है। डाक कर्मियों और अधिकारियों के अनुसार पिन कोड ने डाक सेवा को नई पहचान और दिशा दी।

किस अधिकारी ने पिन कोड सिस्टम लागू किया था 15 अगस्त 1972 को संचार मंत्रालय के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव श्रीराम भीकाजी वेलणकर ने छह अंकों वाली इस व्यवस्था को लागू किया था। इससे पहले डाक वितरण में काफी परेशानी होती थी। एक जैसे नाम वाले कई गांव और कस्बे होने के कारण पत्र अक्सर गलत जगह पहुंच जाते थे। पिन कोड ने इस समस्या का स्थायी समाधान किया।

ऐसे बनता है पिन कोड छह अंकों का यह कोड किसी भी पते की सटीक पहचान बन गया। इसमें पहला अंक क्षेत्र, दूसरा उप-क्षेत्र, तीसरा सॉर्टिंग जिला और अंतिम तीन अंक संबंधित डाकघर को दर्शाते हैं। इस व्यवस्था से डाक विभाग की कार्यक्षमता में बड़ा बदलाव आया और आम लोगों तक संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया आसान, तेज और सटीक हुई।

डिजीपिन से सटीक लोकेशन की पहचान संभव 15 अगस्त को पिन कोड व्यवस्था के 54 साल पूरे हो गए। अब डाक विभाग ने इस व्यवस्था को और आधुनिक रूप देते हुए डिजीपिन की नई प्रणाली शुरू की है। यह छह अंकों वाले पिन कोड के साथ अतिरिक्त डिजिटल पहचान उपलब्ध कराती है। डिजीपिन चार गुणा चार मीटर के ग्रिड को एक विशिष्ट कोड प्रदान करता है। इसे बड़े संस्थानों के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है।