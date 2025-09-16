Pilgrims bus collided with dumper in Bihar all coming from Madhya Pradesh to Gaya for Pind Daan बिहार में तीर्थयात्रियों की बस डंपर से टकराई, मध्य प्रदेश से पिंडदान करने गयाजी आ रहे थे सभी, Bihar Hindi News - Hindustan
कैमूर जिले के दुर्गावती में सोमवार रात तीर्थयात्रियों से भरी एक बस की डंपर से टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए। बस सवार सभी तीर्थयात्री मध्य प्रदेश के खरगौन से गयाजी पिंडदान के लिए आ रहे थे।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, एक संवाददाता, दुर्गावती (भभुआ)Tue, 16 Sep 2025 11:22 AM
बिहार के कैमूर जिले में मध्य प्रदेश से गयाजी पिंडदान करने जा रहे तीर्थयात्रियों की दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा सोमवार रात रात 9:50 बजे दुर्गावती थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया मोड़ के पास हुआ। बस की डंपर से जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बस के खलासी की मौत हो गई, जबकि 9 तीर्थयात्री घायल हो गए। सभी मृतक एवं घायल मध्य प्रदेश के खरगौन जिला के महेश्वर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।

मृतक की पहचान 33 वर्षीय महेश वर्मा के रूप में हुई है। वहीं, घायलों में 72 वर्षीय नरेंद्र कुमार, 55 वर्षीय चंपालाल परिहार, 22 वर्षीय खारसीजन सेठ, 60 वर्षीया शकुंतला सेठ, 53 वर्षीय रमेश कुमार, 45 वर्षीया अनीता यादव, 48 वर्षीय बलराम केवट, 51 वर्षीय संजय कुमार, 40 वर्षीय राजेश कुमार शामिल हैं।

दुर्गावती थानाध्यक्ष गिरीश कुमार ने इस घटना की पुष्टि की और बताया कि सभी घायलों का स्थानीय पीएचसी में इलाज कराया गया। मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भिजवा दिया गया। तीर्थयात्रियों की क्षतिग्रस्त बस को दो क्रेन से किनारे किया गया, जिसके बाद वाहनों का आवागमन शुरू हुआ।

जानकारी के अनुसार तीर्थयात्रियों की बस के आगे डंपर मोहनियां की ओर जा रहा था। कुल्हड़िया मोड़ के पास पुल से उतरकर क्रॉस करने के दौरान बस डंपर से टकरा गई। दुर्घटना के एक घंटे बाद एनएचएआई और दुर्गावती थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।