पटना में गंगा किनारे एलसीटी घाट से गांधी मैदान तक पिकनिक स्पॉट, साइक्लिंग की सुविधा का भी प्लान

पिकनिक क्षेत्र विकसित करने के लिए तीन हिस्से में कार्य होगा। पहला हिस्सा होगा जेपी गंगा पथ के उत्तर की तरफ एलसीटी घाट के सामने से एलएंटी साइट के पश्चिम छोर तक पिकनिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। पहले हिस्से में पिकनिक क्षेत्र के निमार्ण पर 4.20 करोड़ का खर्च होने का अनुमान है।

जेपी गंगा पथ पटना समेत बिहारवासियों के लिए मनोरम और सुकून के दो पल बिताने वाला स्थल होगा। शहर में किसी स्थल को पहली बार पिकनिक क्षेत्र के रूप में पहचान मिलने जा रहा है। गंगा किनारे जेपी गंगा पथ पर एलसीटी घाट से गांधी मैदान तक पिकनिक क्षेत्र बनेगा। करीब 1500 मीटर से अधिक दूरी में तीन हिस्सों में पिकनिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस पर कुल 11.99 करोड़ की राशि खर्च होगी। पिकनिक क्षेत्र वर्ष 2026 के अंत तक बनकर तैयार होगा। पटना नगर निगम के नगर आयुक्त के अनुरोध पर पटना पार्क प्रमंडल ने यह योजना बनायी है। योजना की स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी।

इस योजना की तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। बाहर पिकनिक मनाने वाले लोगों के लिए अब राजधानी में ही आकर्षक और प्राकृतिक वातावरण में एक दूसरा विकल्प भी मिलेगा। जेपी गंगा पथ के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है, लेकिन पिकनिक क्षेत्र विकसित होने के बाद यह पर्यटन स्थल के लिए स्थापित होगा। पटना स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहले ही दीघा रोटरी से एलसीटी घाट तक 1000 मीटर की दूरी में पार्क और पाथवे का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।

जेपी गंगा पथ पटना समेत बिहारवासियों के लिए मनोरम और सुकून के दो पल बिताने वाला स्थल होगा। शहर में किसी स्थल को पहली बार पिकनिक क्षेत्र के रूप में पहचान मिलने जा रहा है। गंगा किनारे जेपी गंगा पथ पर एलसीटी घाट से गांधी मैदान तक पिकनिक क्षेत्र बनेगा। करीब 1500 मीटर से अधिक दूरी में तीन हिस्सों में पिकनिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस पर कुल 11.99 करोड़ की राशि खर्च होगी। पिकनिक क्षेत्र वर्ष 2026 के अंत तक बनकर तैयार होगा। पटना नगर निगम के नगर आयुक्त के अनुरोध पर पटना पार्क प्रमंडल ने यह योजना बनायी है। योजना की स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू होगी।

इस योजना की तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है। बाहर पिकनिक मनाने वाले लोगों के लिए अब राजधानी में ही आकर्षक और प्राकृतिक वातावरण में एक दूसरा विकल्प भी मिलेगा। जेपी गंगा पथ के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है, लेकिन पिकनिक क्षेत्र विकसित होने के बाद यह पर्यटन स्थल के लिए स्थापित होगा। पटना स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहले ही दीघा रोटरी से एलसीटी घाट तक 1000 मीटर की दूरी में पार्क और पाथवे का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।

तीन हिस्सों में विकसित होगा पिकनिक क्षेत्र पिकनिक क्षेत्र विकसित करने के लिए तीन हिस्से में कार्य होगा। पहला हिस्सा होगा जेपी गंगा पथ के उत्तर की तरफ एलसीटी घाट के सामने से एलएंटी साइट के पश्चिम छोर तक पिकनिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। पहले हिस्से में पिकनिक क्षेत्र के निमार्ण पर 4.20 करोड़ का खर्च होने का अनुमान है।

वहीं दूसरा हिस्सा होगा जेपी गंगा पथ के उत्तर की तरफ एलएंटी प्रोजेक्ट साइट के सामने का। साथ ही एलएंटी साइट पर भी पिकनिक क्षेत्र का निर्माण करने के प्रस्ताव है। दूसरे हिस्से में निर्माण कार्य पर 4.92 करोड़ से होने का अनुमान है। तीसरा हिस्सा एलएंटी साइट के पूर्वी छोर से गांधी मैदान तक पिकनिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तीसरे हिस्से में पिकनिक क्षेत्र विकसित करने पर 2.85 करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है।