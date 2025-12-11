मुजफ्फरपुर में बेकाबू पिकअप पलटी; 5 बच्चे दबे, एक की मौत, गुस्साई भीड़ ने काटा बवाल

संक्षेप: मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में बेकाबू पिकअप वैन के पलटने से एक किशोर की मौत हो गई। जबकि 4 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। घटना के विरोध में लोगों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस से भी लोगों की हाथापाई हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में बीएमपी-6 के पास में गुरुवार को सुबह पिकअप पलट गई। ईंट लेने जा रही पिकअप पर पांच बच्चे सवार थे। पांचों पिकअप के नीचे दब गए। एक की मौके पर मौत हो गई। चार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्घटना के बाद सड़क जाम कर स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल किया। हंगामा कर रहे लोग भी पुलिस से भिड़ गए। हाथपाई की नौबत आ गई। काफी मशक्कत के बाद लोग शांत हुए। इससे पहले घायलों को स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृत किशोरी की पहचान कोठिया गांव निवासी राज कुमार राम के 13 वर्षीय पुत्र कुंदन कुमार के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि कोठिया गांव से बच्चे सीएनजी पिकअप वैन पर बैठ ईंट ढोने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। इसमें सवार पांचों किशोर दब गए। मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने पिकअप को सीधी कर नीचे दबे बच्चों को निकाला। मृतक किशोर के परिवार में मातम छा गया है। वह राजकुमार का इकलौता पुत्र बताया गया है।