राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पॉकेटमार ने हाथ साफ किए, कई नेताओं की जेब कटी

दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पॉकेटमार सक्रिय रहे। पॉकेटमारों ने कई नेताओं की जेब में हाथ साफ कर कैश, एटीएम कार्ड और जरूरी दस्तावेज चुरा लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधायक भी उनकी चपेट में आ गए।

बिहार के दरभंगा जिले में बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कई नेताओं की जेब कट गई। सिमरी में जब इंडिया गठबंधन के नेता 'वोट चोर गद्दी छोड़' के नारे लगा रहे थे, वहीं पॉकेटमारों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मो. अली अशरफ फातमी और पूर्व विधायक भोला यादव सहित आधा दर्जन लोगों की पॉकेट मार ली। बताया गया है कि पॉकेटमार शोभन चौक से लेकर अतरबेल चौराहे तक सक्रिय रहे। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने एक युवक को पॉकेटमारी के आरोप में पकड़ लिया। मौके पर पहुंची सिमरी पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

सिमरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई के लिए अब तक आवेदन नहीं आया है। मामले की पड़ताल की जा रही है। बताया गया है कि शोभन चौक पर बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी सड़क किनारे स्वागत के लिए खड़े थे। इसी दौरान भीड़ में शामिल किसी पॉकेटमार ने उनकी जेब से पर्स निकाल लिया। बताया गया कि पर्स में नकद रुपये और एटीएम कार्ड सहित आवश्यक कागजात थे।ं

पूर्व केंद्रीय मंत्री की पॉकेटमारी की जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक भोला यादव ने अपनी जेब को टटोला तो पाया कि उन पर भी हाथ साफ कर लिया गया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष भोला सहनी का मोबाइल झपटकर भाग रहे बदमाश को दबोचकर कार्यकर्ताओं ने सिमरी थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। उससे पूछताछ की जा रही है।

इधर, शोभन चौक पर हायाघाट थाने के छतौना नरसरा निवासी विजय यादव के पर्स में रखे एटीएम कार्ड व ड्राइविंग लाइसेंस सहित कई सामान गायब हो गए। सिमरी चौक पर जुलूस में शामिल बनौली पैक्स अध्यक्ष अमरेंद्र यादव की जेब से 11 हजार रुपये पॉकेटमारों ने निकाल लिए।