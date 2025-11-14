Hindustan Hindi News
Phulwari Result LIVE: श्याम रजक की फुलवारी में वापसी होगी या गोपाल रविदास फिर जीतेंगे?

संक्षेप: Phulwari Assembly Seat Result LIVE 2025: फुलवारी पटना जिले की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस बार यहां जेडीयू की तरफ से श्याम रजक चुनावी मैदान में हैं जो 6 बार विधायक रह चुके हैं तो वहीं दूसरी ओर CPIML के गोपाल रविदास हैं। ऐसे में इस सीट पर हार जीत का मुकाबला बेहद दिलचस्प है।

Fri, 14 Nov 2025 07:39 AMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, फुलवारी
Phulwari Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की फुलवारी विधानसभा सीट पर नतीजे आज आने वाले हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। ये सीट अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित है और पटना की सियासत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के श्याम रजक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (CPI(ML)L) के गोपाल रविदास चुनावी मैदान में हैं। ये सीट 1988 में अस्तित्व में आई थी। यह पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है।

इस सीट पर कांग्रेस ने तीन बार जीत दर्ज की है। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने चार बार तपनाव जीता और फिर जेडीयू ने 2 बार जीत का परचम लहराया। इस सीट पर श्याम रजक 6 बार विधायक रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार दल बदले हैं, लेकिन फुलवारी की जनता ने उन्हें दोनों प्रमुख गठबंधनों RJD और JDU के टिकट पर जीत दिलाई है। वह पहले RJD के टिकट पर जीतते रहे, फिर JDU में शामिल हुए और मंत्री बने। 2020 के चुनाव से पहले वह JDU से नाराज होकर फिर से RJD में लौट आए थे, लेकिन 2020 में उन्हें RJD ने टिकट नहीं दिया।

तब महागठबंधन के सीट-बंटवारे में यह सीट वाम दल CPI(ML)L के हिस्से में चली गई और गोपाल रविदास ने जीत यहां से दर्ज की। यह घटना उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ थी, जिसने इस सीट पर CPI(ML)L के लिए रास्ता खोला। अब 2025 के चुनावों में श्याम रजक दोबारा जेडीयू टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। फुलवारी सुरक्षित सीट होने के चलते यहां दलित मतदाता प्रभावी रहते हैं। पासवान और रविदास जाति के साथ यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी अच्छी खासी है।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
