Phulwari Result LIVE: श्याम रजक की फुलवारी में वापसी होगी या गोपाल रविदास फिर जीतेंगे?

संक्षेप: Phulwari Assembly Seat Result LIVE 2025: फुलवारी पटना जिले की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। इस बार यहां जेडीयू की तरफ से श्याम रजक चुनावी मैदान में हैं जो 6 बार विधायक रह चुके हैं तो वहीं दूसरी ओर CPIML के गोपाल रविदास हैं। ऐसे में इस सीट पर हार जीत का मुकाबला बेहद दिलचस्प है।

Phulwari Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की फुलवारी विधानसभा सीट पर नतीजे आज आने वाले हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। ये सीट अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित है और पटना की सियासत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के श्याम रजक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (CPI(ML)L) के गोपाल रविदास चुनावी मैदान में हैं। ये सीट 1988 में अस्तित्व में आई थी। यह पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस सीट पर कांग्रेस ने तीन बार जीत दर्ज की है। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने चार बार तपनाव जीता और फिर जेडीयू ने 2 बार जीत का परचम लहराया। इस सीट पर श्याम रजक 6 बार विधायक रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार दल बदले हैं, लेकिन फुलवारी की जनता ने उन्हें दोनों प्रमुख गठबंधनों RJD और JDU के टिकट पर जीत दिलाई है। वह पहले RJD के टिकट पर जीतते रहे, फिर JDU में शामिल हुए और मंत्री बने। 2020 के चुनाव से पहले वह JDU से नाराज होकर फिर से RJD में लौट आए थे, लेकिन 2020 में उन्हें RJD ने टिकट नहीं दिया।