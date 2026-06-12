Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीवी का था अफेयर, पति ने आशिक की गरदन काट दी; बिहार में प्रेम प्रसंग में फोटोग्राफर की हत्या

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

कटिहार में खेत में एक युवक की लाश मिली। छानबीन में पता चला कि प्रेम प्रसंग में गला काटकर हत्या की गयी है। मर्डर का आरोप प्रेमिका के पति पर लगा है।

बीवी का था अफेयर, पति ने आशिक की गरदन काट दी; बिहार में प्रेम प्रसंग में फोटोग्राफर की हत्या

Murder in Love Affair: बिहार के कटिहार में प्रेम प्रसंग के विवाद में एक युवक की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गयी। मृतक की पहचान छोहार गांव निवासी मनीष कुमार (22 वर्ष) के रूप में हुई है। वह शादी, विवाह में फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी का काम करता था। पिता के बयान पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना फलका थाना क्षेत्र के छोहार पंचायत के मोहजान गांव स्थित बभनी बहियार बुधवार की देर रात है। डीएसपी सुनील कुमार शर्मा ने कहा है कि पुलिस जल्द ही कांड का उद्भेदन कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज देगी। घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है।

मृतक मनीष के पिता अर्जुन मंडल ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि बेटे का मोहजान गांव निवासी पप्पू पासवान की पत्नी सीता देवी की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस संबंध को लेकर आरोपी पक्ष लंबे समय से नाराज था। पप्पू पासवान ने कई बार कहा था कि बेटा को संभाल लो नहीं तो साफ कर देंगे। लेकिन महिला अक्सर उनके पुत्र को अलग-अलग बहानों से बुलाती थी। आशंका है कि इसी विवाद के कारण उनके पुत्र की हत्या आरोपितों ने कर दी है। उन्होंने आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मृतक मां का कहना है कि रात में मनीष घर में सो रहा था, तभी किसी का फोन आया और उसे बाहर बुलाया। इसके बाद वह घर नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश मिली। मां का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें:बिहार में बड़ा हादसा, ट्रक-कार की टक्कर में 3 थानेदार सहित 4 पुलिस वालों की मौत

मौके पर पहुंचे डीएसपी

खेत में लाश मिलने की सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-टू सुनील कुमार शर्मा, फलका थानाध्यक्ष प्रहलाद यादव एवं पोठिया थानाध्यक्ष नवीन कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के संबंध में डीएसपी शर्मा ने बताया कि पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। माता पिता ने भी इसी बात के संकेत दिए हैं। लेकिन, पुलिस सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है। फोरेंसिक टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही सभी आरोपियों को पुलिस पकड़ लेगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में चलती ट्रेन में खूनी खेल, छिनतई का विरोध करने पर बदमाशों ने मार दी गोली

फलका थानाध्यक्ष प्रहलाद यादव थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक की मां व पिता के बयान और आरोपों के आधार पर पप्पू पासवान, उसकी पत्नी सीता देवी समेत चार लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। प्रेम प्रसंग, पुरानी रंजिश और अन्य संभावित कारणों की भी पड़ताल की जा रही है।

ये भी पढ़ें:बिहार में वज्रपात से 10 लोगों की मौत, कल भी खराब रहेगा मौसम; 19 जिलों में अलर्ट

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar Crime News Bihar Top News Love Affair अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।