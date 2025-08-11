फोटो बिल्ली का, नाम- कैट कुमार.. फर्जी निवास प्रमाण पत्र मामले में FIR, आवेदक पर कसेगा शिकंजा

फर्जी आवास निवास प्रमाण पत्र आवेदन मामले में डीएम उदिता सिंह ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। नासरीगंज थाने में संबंधित पदाधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज भी करायी गई। आवदेन पर आवेदक के फोटो के रूप में बिल्ली का फोटो दिया गया है। आवेदक का ईमेल ID ashutoshkumarsoni4321@gmail.com है

बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान डॉग बाबू, मोनालिका, दरिंदा, सोनालिका ट्रैक्टर, डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब कैट कुमार के नाम से आवास प्रमाण पत्र का आवेदन मिला है। मामला सासाराम सासाराम जिले के नासरीगंज अंचल का है। जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरटीपीएस काउंटर पर कैट कुमार, पिता कैटी बॉस के नाम के साथ निवास प्रमाणपत्र बनाने का ऑनलाइन आवेदन मिला था। जिसपर अभ्यर्थी के नाम व फोटो की जगह बिल्ली की तस्वीर व नाम अंकित किया गया है।

इस मामले में डीएम उदिता सिंह ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। नासरीगंज थाने में संबंधित पदाधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज भी करायी गई। आवदेन पर आवेदक के फोटो के रूप में बिल्ली का फोटो दिया गया है। आवेदक का ईमेल आईडी ashutoshkumarsoni4321@gmail.com है। दिए गए आवदेन में आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जगह तथा चित्र गलत ढंग से एवं फर्जी प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के इस कृत्य से सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा है। सरकारी व्यवस्था के प्रति षडयंत्र कर जनता के बीच छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है।