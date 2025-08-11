Photo of a cat name Cat Kumar FIR in fake residence certificate case action againest applicant फोटो बिल्ली का, नाम- कैट कुमार.. फर्जी निवास प्रमाण पत्र मामले में FIR, आवेदक पर कसेगा शिकंजा, Bihar Hindi News - Hindustan
फोटो बिल्ली का, नाम- कैट कुमार.. फर्जी निवास प्रमाण पत्र मामले में FIR, आवेदक पर कसेगा शिकंजा

फर्जी आवास निवास प्रमाण पत्र आवेदन मामले में डीएम उदिता सिंह ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। नासरीगंज थाने में संबंधित पदाधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज भी करायी गई। आवदेन पर आवेदक के फोटो के रूप में बिल्ली का फोटो दिया गया है। आवेदक का ईमेल ID ashutoshkumarsoni4321@gmail.com है

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, सासारामMon, 11 Aug 2025 06:41 PM
फोटो बिल्ली का, नाम- कैट कुमार.. फर्जी निवास प्रमाण पत्र मामले में FIR, आवेदक पर कसेगा शिकंजा

बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के दौरान डॉग बाबू, मोनालिका, दरिंदा, सोनालिका ट्रैक्टर, डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब कैट कुमार के नाम से आवास प्रमाण पत्र का आवेदन मिला है। मामला सासाराम सासाराम जिले के नासरीगंज अंचल का है। जिसके बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरटीपीएस काउंटर पर कैट कुमार, पिता कैटी बॉस के नाम के साथ निवास प्रमाणपत्र बनाने का ऑनलाइन आवेदन मिला था। जिसपर अभ्यर्थी के नाम व फोटो की जगह बिल्ली की तस्वीर व नाम अंकित किया गया है।

इस मामले में डीएम उदिता सिंह ने संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। नासरीगंज थाने में संबंधित पदाधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज भी करायी गई। आवदेन पर आवेदक के फोटो के रूप में बिल्ली का फोटो दिया गया है। आवेदक का ईमेल आईडी ashutoshkumarsoni4321@gmail.com है। दिए गए आवदेन में आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जगह तथा चित्र गलत ढंग से एवं फर्जी प्रस्तुत किया गया है। आवेदक के इस कृत्य से सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा है। सरकारी व्यवस्था के प्रति षडयंत्र कर जनता के बीच छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है।

इस संबंध में राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, नासरीगंज द्वारा उक्त आवेदक (मोबाइल नंबर) के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने, षड्यंत्र कर सरकारी व्यवस्था की छवि को धूमिल करने, ऑनलाइन प्रौद्योगिकी को विकृत कर प्रयोग करने के लिए नासरीगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। डीएम ने साफ कहा है कि ऐसे कृत्य करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।