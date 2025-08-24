कैमूर में PHC गार्ड की हत्या कर शव पेड़ पर लटकाया; पिता बोले- जमीन विवाद में मार डाला

मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि गांव के लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उन्हीं लोगों ने उसके बेटे की हत्या कर उसकी लाश को पेड़ से लटकाया है। उसके गले में साड़ी का फंदा लगा हुआ था। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने अधौरा-अकबरपुर पथ को जाम कर दिया।

कैमूर जिले में जंगल और पहाड़ से घिरे नक्सल प्रभावित अधौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुरक्षा प्रहरी की लोहरा के पास बदमाशों ने शनिवार की रात हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटका दिया। मृतक 22 वर्षीय हरभजन यादव लोहरा गांव निवासी प्रभुनारायण यादव का एकलौता बेटा था। पुलिस ने उसके शव को लोहरा थाना से एक किमी. की दूरी से रविवार को बरामद किया। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने अधौरा-अकबरपुर पथ को जाम कर दिया, जिससे सुबह लगभग 7:30 बजे से शाम 3:00 बजे तक सारोदाग, आथन, अधौरा की ओर से आनेवाले वाहनों का परिचालन ठप हो गया, जिससे बस, पिकअप, मालवाहक वाहन फंस गए।

घटना स्थल पर मिले मृतक के पिता प्रभुनारायण ने पुलिस को बताया कि गांव के लोगों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। उन्हीं लोगों ने उसके बेटे की हत्या कर उसकी लाश को पेड़ से लटकाया है। उसके गले में साड़ी का फंदा लगा हुआ था। हत्या और रोड जाम की सूचना पर दल-बल के साथ पहुंचे अधौरा थानाध्यक्ष निर्मल कुमार और लोहरा के प्रभारी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर सड़क से हटाने का प्रयास किया, पर ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं सुनी और डीएम-एसपी को बुलाने और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए।