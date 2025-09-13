PFI former Bihar head Mehboob Alam Nadvi was living Kishanganj school teacher स्कूल टीचर बनकर किशनगंज में रह रहा था PFI का पूर्व बिहार हेड महबूब आलम नदवी, Bihar Hindi News - Hindustan
प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़ा संदिग्ध महबूब आलम नदवी बिहार के किशनगंज में बीते 5 महीने से स्कूल टीचर बनकर रह रहा था। एनआईए लंबे समय से उसकी तलाश में जुटी थी। उसे दो दिन पहले हिरासत में लिया गया।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, संवाददाता, किशनगंजSat, 13 Sep 2025 10:02 AM
प्रतिबंधित संगठन पॉपुलस फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) का पूर्व बिहार हेड महबूब आलम नदवी बीते 5 महीने से किशनगंज में स्कूल टीचर बनकर रह रहा था। एनआईए की टीम ने गुरुवार को उसे शहर के हलीम चौक से हिरासत में लिया था। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच उससे पूछताछ की जा रही है। आसपास किसी को भी भटकने की इजाजत नहीं है। हालांकि, इस संबंध में अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। वहीं, एटीएस (एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड) भी किशनगंज पहुंची है और अपने तरीके से जांच में जुट गई है।

बताया जा रहा है कि महबूब आलम नदवी किशनगंज में छिपकर रह रहा था। हलीम चौक के पास एक निजी स्कूल में बीते मार्च माह से शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। स्कूल के निदेशक ने बताया कि उसने स्थानीय रिफ्रेंस के आधार पर नौकरी ली थी। उसकी सैलरी 9000 रुपये महीना थी।

बताया जाता है कि महबूब आलम स्कूल में ज्यादा बातचीत नहीं करता था। उसने स्कूल में दस्तावेज भी नहीं जमा कराए थे। स्कूल प्रशासन को वह बाद में डॉक्युमेंट देने की बात कहता था। इस बीच स्कूल में छुट्टी थी, तो वह एक महीने बाद वापस स्कूल लौटा था। स्कूल के अन्य शिक्षक भी हैरान हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है।

बता दें कि 39 साल का महबूब आलम नदवी कटिहार जिले के मुजफ्फर बंशीटोला (हसनगंज) का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2022 में पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी ट्रेनिंग कैंप के खुलासे के बाद से वह फरार चल रहा था। बीच में वह भारत छोड़कर ओमान चला गया था और मार्च में ही लौटा था। उसके बाद से किशनगंज में रह रहा था। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।