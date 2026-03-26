तेल खत्म की अफवाह से बिहार में यूपी से सटे पंपों पर अफरातफरी, पेट्रोल-डीजल लेने उमड़ी भारी भीड़

बिहार में यूपी से सटे इलाके में तेल खत्म होने की अफवाह से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वाहन चालक, किसान समेत अन्य लोगों में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक करने की होड़ मची रही। लोग पूरे दिन धूप में घंटों खड़े नजर आए।

पेट्रोल-डीजल खत्म होने की अफवाह से बिहार में उत्तर प्रदेश से सटे सीमावर्ती इलाकों में अफरातफरी का माहौल बन गया। गुरुवार को पश्चिम चंपारण जिले में यूपी बॉर्डर से लगे पेट्रोल पंपों पर तेल लेने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। सुबह से ही पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों, किसानों और आम लोगों की लंबी लाइनें लग गईं। लोग तेल लेने के लिए तेज धूप में भी घंटों खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कई जगहों पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।

जानकारी के अनुसार, ईरान और मध्य-पूर्व देशों में युद्ध से आए संकट के बाद पेट्रोलियम उत्पादों की किल्लत की लगातार अफवाहें फैल रही हैं। पिछले कुछ दिनों से लोग रसोई गैस को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। अब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने और उसकी आपूर्ति प्रभावित होने की चिंता उन्हें सताने लगी है। पश्चिम चंपारण जिले के ठकराहा समेत यूपी से सटे इलाकों में चर्चा हो गई कि आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं।

इसी आशंका के चलते पेट्रोल पंपों पर गुरुवार को भीड़ उमड़ पड़ी। बाइक सवार, किसान और अन्य लोग गाड़ियों में टैंक फुल कराने के लिए पंप पर पहुंच गए। कई लोग अपने साथ गैलन और बड़े ड्रम भी लेकर आए और तेल का स्टॉक करने की होड़ में लग गए। दरअसल, लोग संभावित संकट को देखते हुए जरूरत से ज्यादा पेट्रोल-डीजल लेकर उसे सुरक्षित रखने की कोशिश में लगे रहे। इससे सीमावर्ती क्षेत्र में तेल की कृत्रिम किल्लत की स्थिति बनती नजर आने लगी है।

पेट्रोल पंप संचालक के परिजन राघवेंद्र सिंह ने बताया कि यह पूरी तरह अफवाह है और लोग बेवजह घबरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंप पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी व्यक्ति अतिरिक्त मात्रा में ईंधन जमा न कर सके, क्योंकि इससे वास्तविक जरूरतमंदों को परेशानी होगी।

इस स्थिति के तीन प्रमुख नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला, डीजल की कमी से खेती-किसानी पर असर पड़ सकता है, क्योंकि यह समय सिंचाई और कटाई की तैयारी का है। दूसरा, कालाबाजारी की आशंका बढ़ गई है। तीसरा, परिवहन और दिहाड़ी मजदूरी प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जमाखोरी से बचें।