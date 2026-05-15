Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में पेट्रोल-डीजल 3 रुपए से ज्यादा महंगा, दूध के बाद तेल बिगाड़ेगा जनता का बजट? कांग्रेस भड़की

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रति लीटर तीन रूपए से अधिक बढ़ा दी गई हैं। पटना में पेट्रोल में 3 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है तो डीजल के दाम में 3 रुपए 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई है।

बिहार में पेट्रोल-डीजल 3 रुपए से ज्यादा महंगा, दूध के बाद तेल बिगाड़ेगा जनता का बजट? कांग्रेस भड़की

Petrol Diesel Price Hike in Bihar: पश्चिम एशिया के देशों में जारी भीषण युद्ध के मद्देनजर विश्वभर में पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स की कीमतें उछाल पर हैं। भारत में भी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें प्रति लीटर तीन रूपए से अधिक बढ़ा दी गई हैं। पटना में पेट्रोल में 3 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है तो डीजल के दाम में 3 रुपए 13 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दूध के बाद तेल की कीमतों में उछाल से बिहार का सियासी तापमान बढ़ सकता है। विपक्ष पीएम नरेंद्र मोदी की उस अपील से पहले से ही नाराज है जिसमें उन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस के उपयोग में पूरी सावधानी बरतने और खपत नियंत्रित रखने की अपील की थी। तेल की कीमतें बढ़ जाने से आम जनता को महंगाई की मार झेलना पड़ सकता है क्योंकि, अब सामान्य उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो सकती हैं। इससे आम आदमी का बजट बिगड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के इस कदम पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री को महंगाई मैन करार दिया है।

राजधानी पटना में आज से एक लीटर पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 67 पैसे तो एक लीटर डीजल की कीम 94 रुपए 65 पैसे हो गई है। पहले पेट्रोल के लिए 105 रुपए 35 पैसे खर्च करना पड़ते थे जबकि डीजल के 91 रुपए 52 पैसे। पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 32 पैसे और डीजल के दाम में 3 रुपए 13 पैसे का इजाफा हुआ है। माना जा रहा है कि इस बढ़ोतरी के बाद गाड़ियों के किराए में बढोतरी कर दी जाएगी और इसका असर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के दाम पर पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:सम्राट चौधरी घर से पैदल गए सचिवालय, PM मोदी की अपील पर बिहार CM नो व्हीकल डे पर

जानकारी के मुताबिक बिहार के गोपालगंज में पेट्रोल का रेट 106.1 रुपये से बढ़कर 109.1 रुपये प्रति लीटर हो गया है। जिले में डीजल का दाम 92.86 रुपये से बढ़कर 95 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ना तय माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें:सीएम सम्राट के पिता शकुनी चौधरी बीमार, पटना IGIMS में भर्ती; निशांत ने जाना हाल

वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण भारत में भी ईंधन महंगा हुआ है। इसका असर भारत में देखा जा रहा है। अन्य देशों में इंधन की कीमतें बढाई गई हैं।

ये भी पढ़ें:5 साल में 10 गुनी बढ़ेगी बिहार की एयर कनेक्टिविटी, सीएम सम्राट का ऐलान

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि यथा संभव गाड़ियों का इस्तेमाल कम करके इंधन की बचत करें। इसका असर भी दिखने लगा है। पीएम के साथ अन्य मंत्रियों के काफिले में गाड़ियों की संख्या में कटौती हो गई है। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी शुक्रवार को पैदल चलकर सचिवालय पहुंचे। उन्होंने भी अपने साथ चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम कर दी है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

और पढ़ें
Bihar News Bihar Top News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।