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पटना में पेट्रोल-डीजल ने फिर दिया झटका, दाम में 2 रुपये से ज्यादा का इजाफा; नया रेट जान लीजिए

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम, पटना
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पटना में पेट्रोल की कीमत में 2.88 रुपये और डीजल की कीमत में 2.83 रुपये का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत 113.35 रुपये और डीजल की नई कीमत 99.36 रुपये हो गई है। यह कीमत सुबह 6 बजे से लागू हो गया है।

पटना में पेट्रोल-डीजल ने फिर दिया झटका, दाम में 2 रुपये से ज्यादा का इजाफा; नया रेट जान लीजिए

पटना में पेट्रोल-डीजल ने जनता को फिर झटका दिया है। बिहार की राजधानी में पेट्रोल-डीजल के दामों में 2 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। पटना में पेट्रोल की कीमत में 2.88 रुपये और डीजल की कीमत में 2.83 रुपये का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत 113.35 रुपये और डीजल की नई कीमत 99.36 रुपये हो गई है। यह कीमत सुबह 6 बजे से लागू हो गया है।

पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बााद सुबह के वक्त गाड़ी में पेट्रोल-डीजल लेने निकले लोग पेट्रोल पंपों पर जाने के बाद अचानक चौक गए। अचानक दाम बढ़ जाने से कुछ लोग हैरान भी नजर आए। दरअसल अमेरिका-ईरान के बीच जारी जंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। इस असर भारत समेत दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है।

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चौथी बार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े

बता दें कि इससे पहले 23 मई को भी पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। इस दिन पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। दरअसल इस महीने चौथी पर पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 19 मई को पेट्रोल-डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी। 19 मई को भी कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ था।

दिल्ली में भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े

पटना ही नहीं तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल-डीजल के दाम देश की राजधानी दिल्ली में भी एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल आज से 2.61 रुपये महंगा होकर 102.12 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया। डीजल की कीमत भी 2.71 रुपये बढ़कर 95.20 रुपये प्रति लीटर हो गयी।

दूसरे शहरों में भी कीमतों में इसी अनुपात में बदलाव किया गया है, हालांकि वैट तथा लॉजिस्टिक्स लागत अलग-अलग होने से प्रभावी बदलाव में थोड़ा अंतर होता है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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