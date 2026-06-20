VIDEO: भरत तिवारी एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मांग
मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा(एसके झा)ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार मानवाधिकार आयोग में मामला दायर किया है। उन्होंने एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की मांग आयोग से की है।
Bharat Tiwari Encounter NHRC: बिहार के आरा में भरत भूषण तिवारी के पुलिस एनकाउंटर का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा(एसके झा)ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार मानवाधिकार आयोग में मामला दायर किया है। उन्होंने एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की मांग आयोग से की है।
अधिवक्ता एसके झा ने बताया है कि यह मामला मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है। पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या कर दी। जब उससे हथियार वापस ले लिया गया तब जान मारने की नीयत से गोली मारना कहीं से कानून सम्मत नहीं है। यह मामला पुलिस की संवेदनहीनता का परिचायक है क्योंकि, भरत तिवारी ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया उसके बाद गोली मारी गयी। यह मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में अलग अलग पेटिशन दायर किया गया है।
एसके झा ने बताया कि इन दिनों फेक एनकाउंटर का मामला पूरे देश में देखा जा रहा है। पुलिस अपनी खुन्नस निकालने के लिए बदमाशों का फर्जी एनकाउंटर कर रही है। इन मामलों में दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होता है तो पुलिस निरंकुश हो जाएगी जो लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं है।
अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में पुलिस कर्मियों का निलंबन पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। पुलिस को अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार से खुली छूट भले ही हो लेकिन, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होना चाहिए। जबतक गिरफ्तारी की गुंजाइश रहे तबतक गोली मारना सही नहीं है। वरीय पदाधिकारियों द्वारा इंस्पेक्टर और दारोगा समेत तीन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई यह बताता है कि गलत हुआ था। ऐसे में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच और कार्रवाई आवश्यक हो जाता है।
इस मामले में बिहार सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में दिनांक 17.06.2026 को हुई पुलिस मुठभेड़ की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच हेतु उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें