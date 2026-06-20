VIDEO: भरत तिवारी एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मांग

मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा(एसके झा)ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार मानवाधिकार आयोग में मामला दायर किया है। उन्होंने एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की मांग आयोग से की है।

Bharat Tiwari Encounter NHRC: बिहार के आरा में भरत भूषण तिवारी के पुलिस एनकाउंटर का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर के मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा(एसके झा)ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार मानवाधिकार आयोग में मामला दायर किया है। उन्होंने एनकाउंटर में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की मांग आयोग से की है।

अधिवक्ता एसके झा ने बताया है कि यह मामला मानवाधिकार का खुला उल्लंघन है। पुलिस ने भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं बल्कि उसकी हत्या कर दी। जब उससे हथियार वापस ले लिया गया तब जान मारने की नीयत से गोली मारना कहीं से कानून सम्मत नहीं है। यह मामला पुलिस की संवेदनहीनता का परिचायक है क्योंकि, भरत तिवारी ने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया उसके बाद गोली मारी गयी। यह मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में अलग अलग पेटिशन दायर किया गया है।

एसके झा ने बताया कि इन दिनों फेक एनकाउंटर का मामला पूरे देश में देखा जा रहा है। पुलिस अपनी खुन्नस निकालने के लिए बदमाशों का फर्जी एनकाउंटर कर रही है। इन मामलों में दोषी पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होना आवश्यक है। ऐसा नहीं होता है तो पुलिस निरंकुश हो जाएगी जो लोकतंत्र के लिहाज से सही नहीं है।

अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में पुलिस कर्मियों का निलंबन पर्याप्त कार्रवाई नहीं है। पुलिस को अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार से खुली छूट भले ही हो लेकिन, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होना चाहिए। जबतक गिरफ्तारी की गुंजाइश रहे तबतक गोली मारना सही नहीं है। वरीय पदाधिकारियों द्वारा इंस्पेक्टर और दारोगा समेत तीन पुलिस अफसरों पर कार्रवाई यह बताता है कि गलत हुआ था। ऐसे में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच और कार्रवाई आवश्यक हो जाता है।