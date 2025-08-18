बोगी में बंधा मिला पालतू कुत्ता, मालिक फरार; रक्सौल स्टेशन पर आधे घंटे खड़ी रही ट्रेन

बिहार में कुत्ते की वजह से पूरी बोगी को सील कर दिया गया। रक्सौैल स्टेशन पर ट्रेन आधे घंटे तक खड़ी रही। दरअसल समस्तीपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 55578 में कोई शख्स बोगी में पालतू कुत्ते को बांधकर चला गया। जिसके चलते यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

बिहार के रक्सौल स्टेशन पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जब एक कुत्ते की वजह से ट्रेन आधे घंटे तक खड़ी रही। घटना समस्तीपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 55578 की है। जब ट्रेन की एक बोगी में सीट से बंधा हुआ पालतू कुत्ता मिला। यात्री जब बोगी में चढ़ने लगे तो कुत्ता भौंकने लगा, काटने की कोशिश करने लगा। जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। वहीं कुत्ते के मालिक का कोई पता नहीं चला। जिसके बाद यात्रियों ने रेल प्रशासन को खबर दी।

रेल कर्मियों की टीम को कुत्ते को ट्रेन से उतारने की सभी कोशिशे नाकाम साबित हुई। कई प्रयासों के बाद भी जब कुत्ते को उतारा नहीं जा सका तो फिर बोगी को ही सील करने का फैसला लिया गया। जिसके बाद ट्रेन को समस्तीपुर के लिए रवाना किया गया। इस घटना से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। सामान लिए बोगी के बाहर खड़े रहने पड़ा।