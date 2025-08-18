Pet dog found tied in bogie owner absconding train stood at Raxaul station for half an hour बोगी में बंधा मिला पालतू कुत्ता, मालिक फरार; रक्सौल स्टेशन पर आधे घंटे खड़ी रही ट्रेन, Bihar Hindi News - Hindustan
बोगी में बंधा मिला पालतू कुत्ता, मालिक फरार; रक्सौल स्टेशन पर आधे घंटे खड़ी रही ट्रेन

बिहार में कुत्ते की वजह से पूरी बोगी को सील कर दिया गया। रक्सौैल स्टेशन पर ट्रेन आधे घंटे तक खड़ी रही। दरअसल समस्तीपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 55578 में कोई शख्स बोगी में पालतू कुत्ते को बांधकर चला गया। जिसके चलते यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, रक्सौलMon, 18 Aug 2025 05:58 PM
बोगी में बंधा मिला पालतू कुत्ता, मालिक फरार; रक्सौल स्टेशन पर आधे घंटे खड़ी रही ट्रेन

बिहार के रक्सौल स्टेशन पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जब एक कुत्ते की वजह से ट्रेन आधे घंटे तक खड़ी रही। घटना समस्तीपुर जाने वाली ट्रेन संख्या 55578 की है। जब ट्रेन की एक बोगी में सीट से बंधा हुआ पालतू कुत्ता मिला। यात्री जब बोगी में चढ़ने लगे तो कुत्ता भौंकने लगा, काटने की कोशिश करने लगा। जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। वहीं कुत्ते के मालिक का कोई पता नहीं चला। जिसके बाद यात्रियों ने रेल प्रशासन को खबर दी।

रेल कर्मियों की टीम को कुत्ते को ट्रेन से उतारने की सभी कोशिशे नाकाम साबित हुई। कई प्रयासों के बाद भी जब कुत्ते को उतारा नहीं जा सका तो फिर बोगी को ही सील करने का फैसला लिया गया। जिसके बाद ट्रेन को समस्तीपुर के लिए रवाना किया गया। इस घटना से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। सामान लिए बोगी के बाहर खड़े रहने पड़ा।

वहीं इस स्टेशन प्रबंधक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि यह घटना यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है और ट्रेन संचालन में बाधा उत्पन्न करती है। रेलवे प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश ने बताया कि कुत्ते को सुरक्षित दरभंगा भेजा गया है और उसे आरपीएफ ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड को सुपुर्द कर दिया है बोगी में कुत्ते के बंधे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।