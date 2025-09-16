बिहार चुनाव से पहले लोग देखेंगे PM मोदी के बचपन पर बनी फिल्म, बीजेपी ने रवाना किया 'चलो जीते हैं' रथ

बीजेपी ने कहा, 'यह फिल्म हर नागरिक को यह सिखाएगी कि कठिनाइयों से जूझकर भी सेवा, संघर्ष और संकल्प की राह चुनने वाला ही समाज का सच्चा सेवक होता है। भारतीय जनता पार्टी का यह अभियान समाज में नई सोच और नई ऊर्जा भरने वाला है।'

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी बिहार के सभी 243 विधानसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन पर बनी फिल्म को लोगों को दिखाएगी। मंगलवार को बीजेपी ने 'चलो जीते हैं' रथ को पटना से रवाना किया है। चुनाव को देखते हुए मिशन बिहार को देखते हुए इसे बीजेपी का नया अभियान बताया जा रहा है।

दरअसल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी इसे सेवा पखवाड़ा के तौर पर मना रही है। बिहार बीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर अपने इस अभियान की जानकारी दी है। बीजेपी ने लिखा, 'सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र तक जाने के लिए गांधी मैदान, पटना से “चलो जीतें हैं” अभियान के तहत 243 सेवा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

ये सेवा रथ केवल वाहनों का काफिला नहीं हैं, बल्कि यह संगठन के उस विचार का प्रतीक हैं, जिसमें हर नागरिक तक सेवा और समर्पण का संदेश पहुँचाने का संकल्प है। आने वाले दिनों में ये रथ बिहार के हर गांव, हर गली और हर मोहल्ले तक जाकर जनता को यह अहसास कराएँगे कि राजनीति का असली उद्देश्य सिर्फ सत्ता नहीं, बल्कि समाज की सेवा और अंतिम व्यक्ति तक बदलाव पहुँचाना है।