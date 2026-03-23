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गुड न्यूज! अब दीघा से कोईलवर सिर्फ 30 मिनट में पहुंचेंगे, जेपी गंगा पथ का विस्तार शुरू

Mar 23, 2026 06:07 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
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JP Ganga Path: यह सड़क दीघा जेपी सेतु से शुरू होकर शेरपुर-बिहटा के रास्ते कोईलवर के नए पुल से जुड़ेगी। यह परियोजना शेरपुर के पास शेरपुर-दिघवारा छह लेन पुल से जुड़ेगी। इससे सारण और वैशाली की कनेक्टिविटी आसान होगी।

गुड न्यूज! अब दीघा से कोईलवर सिर्फ 30 मिनट में पहुंचेंगे, जेपी गंगा पथ का विस्तार शुरू

जेपी गंगा पथ (JP Ganga Path) का विस्तार शुरू हो गया है। दीघा से कोईलवर तक 36 किमी लंबा फोरलेन बनेगा। इसके बनने से डेढ़ घंटे की दूरी महज 30 मिनट में तय होगी। हैदराबाद की कंपनी विश्व समुद्रा इसे बना रही है। 32 किमी तक सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार यह सड़क 18 किमी एलिवेटेड और बाकी 18 किमी मिट्टी के बांध पर एटग्रेड होगी। इसके निर्माण पर 65 सौ करोड़ रुपए की लागत आएगी। हाइब्रिड एनवीटी मॉडल पर इसका निर्माण होगा। इस तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बिहार की यह पहली परियोजना है।

सारण-वैशाली की कनेक्टिविटी आसान होगी

यह सड़क दीघा जेपी सेतु से शुरू होकर शेरपुर-बिहटा के रास्ते कोईलवर के नए पुल से जुड़ेगी। यह परियोजना शेरपुर के पास शेरपुर-दिघवारा छह लेन पुल से जुड़ेगी। इससे सारण और वैशाली की कनेक्टिविटी आसान होगी। इसके बनने से पटना शहर के अंदर जाम की समस्या काफी दूर हो जाएगी। इसके अलावा दानापुर और शाहपुर से सड़क जुड़ेगी। इससे बक्सर-आरा जाने वालों के लिए यह एक सुगम रास्ता हो जाएगा।

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अभी लोग पटना से कोईलवर दानापुर से पुराना एनएच पकड़ मनेर या खगौल-दानापुर रोड से बिहटा होते हुए जाते हैं। इन मार्गों पर जाम की भीषण समस्या रहती है। इससे लोगों को डेढ़ से दो घंटे तक कोईलवर पहुंचने में लग जाते हैं। लेकिन इस नई सड़क के बनने से लोग सीधे दीघा से कोईलवर बिना किसी जाम के आधे घंटे में पहुंचेंगे। बिहार में सड़क निर्माण में हाइब्रिड एनवीटी मॉडल इसलिए लागू किया जा रहा है, ताकि तय समय सीमा चार साल में सड़क बनकर तैयार हो जाए। सड़क बनने के बाद अगले 15 साल तक इसका मेंटेनेंस भी उसी निर्माण एजेंसी को करना होगा, जो इसे बना रही है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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