बिहार चुनाव: योगी आदित्यनाथ के दीदार के लिए लोगों का जोश हाई, जनसभा में बुलडोजर पर चढ़कर आए
संक्षेप: बिहार चुनाव: अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता चुुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में एनडीए ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बिहार के चुनाव प्रचार में उतारा है। अब तक योगी आदित्यनाथ कई जगहों पर चुनाव प्रचार कर भी चुके हैं।
बिहार चुनाव को लेकर राज्य में काफी हलचल है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी। लिहाजा अब पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर को होना है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए राज्य में रैलियों का दौर भी जारी है। बिहार में चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता चुुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में एनडीए ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बिहार के चुनाव प्रचार में उतारा है। अब तक योगी आदित्यनाथ कई जगहों पर चुनाव प्रचार कर भी चुके हैं।
बुधवार को गयाजी जिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में लोगों का जोश काफी हाई देखा। यहां से जो तस्वीर सामन आई उसमें नजर आया कि योगी की रैली में शामिल होने के लिए कई लोग बुलडोजर पर चढ़ कर पहुंचे थे। यहां आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की एक पहचान 'बुलडोजर बाबा' के तौर पर भी है। दरअसल यूपी में माफियाओं और गुंडों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर ऐक्शन को लेकर कई लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को 'बुलडोजर बाबा' भी कहते हैंं।
गयाजी के वजीरगंज विधानसभ सीट से बीजेपी प्रत्याशी वीरेन्द्र के लिए सभा आयोजित की गई है। यहां योगी आदित्यनाथ के आने को लेकर समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस सभा को लेकर पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मतदाता मुख्यमंत्री योगी को सुनने आएंगे। करीब 20 हजार लोगों के आने की संभावना है।
योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कानून-व्यवस्था, विकास और धार्मिक आस्था के मुद्दों को उठाने के लिए जाने जाते हैं। बिहार में उनकी सभाओं को लेकर खासकर युवा वर्ग में उत्साह देखा जा रहा है । राजग प्रत्याशियों के समर्थन में योगी का यह दौरा चुनावी माहौल को और गर्म करेगा।