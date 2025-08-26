वाहन जलाए और कई के शीशे तोड़े; मंत्री की गाड़ी पर भी पथराव; पटना के अटल पथ पर बवाल में 5 पुलिसवाले जख्मी

अटल पथ पर हंगामे के दौरान एक लेन पर सरकार के एक मंत्री की कार जा रही थी। आगे एस्कॉर्ट की गाड़ी भी थी। उग्र प्रदर्शन होता देख चालक ने मंत्री की गाड़ी वापस मोड़ ली। तभी लोगों ने उनकी गाड़ी पर ईंट-पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।

पटना में मासूम भाई-बहन की मौत के मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इससे नाराज सैकड़ों लोगों ने सोमवार देर शाम अटल पथ जाम कर डायल 112 की दो बाइक और एक मद्य निषेध विभाग की स्कॉर्पियो को फूंक डाला। डेढ़ दर्जन से ज्यादा वाहनों के शीशे भी तोड़ डाले। स्थिति बिगड़ने पर कई थानों की पुलिस पहुंची गई। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी तभी असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इसमें पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को सड़क से हटाया। इस दौरान अटल पथ शाम सात बजे से एक घंटा तक यातायात बाधित रहा। इस रूट से जाने वाले वाहनों को दूसरे रास्ते से भेजा गया। यह दूसरा मौका था जब लोगों ने अटल पथ को जाम किया था।

इंद्रपुरी निवासी गणेश कुमार के दो बच्चों की मौत के मामले को लेकर स्थानीय लोग पुलिस से आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। चार दिन पहले भी अटल पथ को जाम किया था। आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से नाराज लगभग 400 लोग सोमवार की शाम करीब सात बजे अटल पथ पर पहुंच गए और इंद्रपुरी रोड नंबर 10 के सामने टायर जलाकर आरब्लॉक से दीघा जाने वाली एक लेन को जाम कर दिया। गुस्साए लोग जबरदस्ती आते-जाते वाहनों को रोकने लगे। हंगामा और रोड जाम की सूचना पर मौके पर पाटलिपुत्र, दीघा, राजीवनगर और श्रीकृष्णापुरी थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन लोग अटल पथ से हटने को तैयार नहीं थे।

10 लोग लिए गए हिरासत में पुलिस उन्हें समझा रही थी, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। भीड़ धक्का-मुक्की पर उतारू हो गई। इस बीच भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पांच पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। स्थिति अनियंत्रित होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आईं। इस बीच लोगों ने वहां खड़ी डायल 112 की दो बाइक और मद्य निषेध विभाग की एक स्कॉर्पियो में आग लगा दी।

स्थानीय महिलाओं ने बताया कि पुलिस ने भी लोगों पर पथराव किया और पुरुष पुलिसकर्मी ने महिलाओं पर भी डंडे बरसाए। उधर, घटना की सूचना के बाद मौके पर सेट्रल रेंज के आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा पहुंचे। पुलिस ने मामले को शांत कराया। एसपी मध्य दीक्षा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है।