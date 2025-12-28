बिहार में फेरी लगाने वाले को बांग्लादेशी बता खूब पीटा, बांग्लादेश का वीडियो दिखा सवाल पूछते रहे
फेरी लगाकर सामान बेचने वाले एक अंधेड़ को पकड़कर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की में जमकर पिटाई कर दी गई। उसे बांग्लादेशी बताकर कुछ युवकों ने मारपीट की। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ नहीं करता है। जिले के तुर्की थाने में इस वायरल वीडियो के एक आधार पर एक सनहा दर्ज किया गया है।
तुर्की थानाध्यक्ष ने बताया कि वायरल वीडियो की जांच की गई है। वायरल वीडियो वैशाली जिले के गोरौल थाना इलाके के एक गांव का है। सनहा दर्ज करते हुए इसकी सूचना गोरौल थानेदार को दे दी गई है। मामले का सत्यापन करते हुए अब गोरौल थाना स्तर से कार्रवाई होगी।
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि फेरी लगाकर सामान बेचने वाला अधेड़ साइकिल पर बर्तन और प्लास्टिक का सामान बांधे हुए है। उसे बाइक सवार तीन-चार युवक घेरे हुए हैं। उसे बांग्लादेश की घटना का वीडियो दिखाकर जवाब मांगा जा रहा है।
फेरी वाले व्यक्ति से मारपीट कर रहा युवक यह भी बता रहा है कि तुर्की में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी तंबू लगाकर रहते हैं और घूम-घूमकर व्यवसाय कर रहे हैं। फेरी वाला व्यक्ति जवाब दे रहा है कि हमें बांग्लादेश की घटना के संबंध में कुछ नहीं मालूम। इसके बावजूद भी वीडियो में दिख रहा है कि युवकों ने उसके साथ मारपीट की और उसका सामान गिरा दिया। उसका आधार कार्ड लेकर युवक बता रहे हैं इसने फर्जी तरीके से बनवा लिया है।