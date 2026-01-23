Hindustan Hindi News
कैंसर से लोग मर रहे, मुंबई में बिहार भवन बन रहा; RJD सांसद ने नीतीश सरकार को घेरा

संक्षेप:

मुंबई में 314 करोड़ की लागत से बिहार भवन निर्माण पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब बिहार में कैंसर के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं हैं, तब भवन पर खर्च गलत है। यह सरकार की स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर सवाल है।

Jan 23, 2026 07:38 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
मुंबई में प्रस्तावित ‘बिहार भवन’ के निर्माण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने शुक्रवार को इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिहार में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लोग इलाज के अभाव में जान गंवा रहे हैं, तब सरकार 314 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मुंबई में भवन निर्माण पर क्यों खर्च कर रही है।

सुधाकर सिंह ने एक्स के माध्यम से कहा कि बिहार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता यह है कि आज भी राज्य में कैंसर के इलाज के लिए कोई समर्पित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं है। यही कारण है कि हजारों कैंसर मरीज मजबूरी में मुंबई, दिल्ली या चेन्नई जैसे शहरों में इलाज कराने जाते हैं। यह उनकी पसंद नहीं, बल्कि मजबूरी है। जब अपने ही राज्य में बेहतर इलाज की सुविधा नहीं होगी, तो आम आदमी आखिर जाए तो कहां जाए।

आरजेडी सांसद ने कहा कि 314 करोड़ रुपये कोई छोटी राशि नहीं है। इसी रकम से बिहार में एक आधुनिक कैंसर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी जा सकती है। ऐसा अस्पताल जहां मरीजों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े और न ही संसाधनों के अभाव में अपनी जान गंवानी पड़े। उन्होंने सरकार के उस तर्क पर भी सवाल खड़े किए, जिसमें कहा गया है कि मुंबई का बिहार भवन इलाज के लिए बाहर जाने वाले मरीजों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है।

सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि यह सुविधा आम गरीब मरीजों के लिए नहीं, बल्कि अधिकारियों, नेताओं और विशेष वर्ग के लिए होगी। एक गरीब कैंसर मरीज पहले ही दवा, जांच और ऑपरेशन के खर्च से टूट चुका होता है, उसके लिए मुंबई में इलाज कराना लगभग असंभव है। सांसद ने कहा कि यह फैसला सरकार की सोच को उजागर करता है। अगर सरकार सच में जनता और मरीजों के हित में सोचती, तो मुंबई में भवन बनाने के बजाय बिहार में कैंसर अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज और आधुनिक जिला अस्पतालों पर खर्च करती। बिहार को कंक्रीट की इमारतें नहीं, बल्कि बेहतर इलाज और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है।