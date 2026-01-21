Hindustan Hindi News
जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया तो भी आती रहेगी पेंशन, नीतीश सरकार ने दी राहत

संक्षेप:

बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। अगर लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण किसी कारण से नहीं हो पाया है तो उनकी पेंशन रोकी नहीं जाएगी।

Jan 21, 2026 03:03 pm IST
अगर आप बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो नीतीश सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा आदि लाभार्थियों का अगर जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है, तो उनकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी त्रुटि के कारण किसी भी व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंद नहीं होगी। जो भी लाभुक कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा पाएंगे, उनके घर जाकर जांच कर जीवन प्रमाणीकरण किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि पंचायत और प्रखंड स्तर पर इसके लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। पिछले साल जून महीने की तुलना में पेंशन राशि में बढ़ोतरी के बाद बिहार में 6 लाख पेंशनधारक बढ़ गए हैं। बुधवार को पटना स्थित सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयशी शासित सभी निदेशालय के निदेशक भी मौजूद रहे।

क्या है नियम

दरअसल, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को हर साल यह साबित करना होता है कि वे जीवित हैं। नियमों के अनुसार अगर कोई लाभार्थी जीवन प्रमाणीकरण कराने में विफल रहता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाती है। मौजूदा लाभार्थियों को 31 जनवरी तक जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। हालांकि, अंतिम तिथि करीब आने के बावजूद बड़ी संख्या में पेंशन लाभार्थियों का जीवन प्रमाणीकरण नहीं हो पाया है। ऐसे में उनकी पेंशन रुकने की आशंका जताई जा रही थी, जिस पर अब सरकार ने संशय दूर कर दिया है।

कैसे होता है प्रमाणीकरण

लाभार्थी जीवन प्रमाणीकरण कराने के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएं। आधार, बैंक पासबुक समेत अन्य दस्तावेज दिखाएं। बायोमट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए अपना सत्यापन कराएं।

कितनी मिलती है पेंशन

बिहार में बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाती है। पिछले साल चुनाव से पहले ही नीतीश सरकार ने इस राशि में ढाई गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी।

