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पीने का मन है क्या.., शराबबंदी पर पूछा सवाल तो क्या बोले सभापति अवधेश नारायण सिंह

Mar 15, 2026 12:00 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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जब सभापति से पूछा गया, 'खुलेआम शराब मिल रहा है? तब इसपर सभापति ने कहा कि कही खुलेआम शराब नहीं मिल रहा है। आप बताइए कहां शराब मिल रहा है। आप बताइए, तो पहले आप पर ही चार्ज होगा। खुलेआम शब्द का आपने इस्तेमाल किया तो यह तो ठीक नहीं है।

पीने का मन है क्या.., शराबबंदी पर पूछा सवाल तो क्या बोले सभापति अवधेश नारायण सिंह

यूं तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी बरसों से लागू है। लेकिन हाल ही में खत्म हुए बिहार विधानसभा के बजट सत्र में बिहार में शराबबंदी को लेकर जमकर हुआा था। विपक्षी पार्टी के सदस्यों ने जहां बिहार में लागू शराबबंदी पर सवाल उठाए तो वहीं एनडीए मे शामिल घटक दलों के भी कुछ नेताओं ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की थी। अब बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर चर्चा होने लगी है। दरअसल बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पत्रकारों द्वारा शराबबंदी को लेकर पूछे गए सवाल पर पत्रकार से पूछ दिया कि आपको पीना है क्या?

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दरअसल आरा में एक निजी कार्यक्रम में मौजूद सभापति अवधेश नारायण सिंह से पत्रकारों ने शराबबंदी पर सवाल पूछ लिए? इसपर अवधेश नारायण सिंह ने कहा, ‘मैं आपसे पूछता हूं कि क्या शराबबंदी खराब चीज है? आपलोग तो मीडिया वाले हैं बताइए। हमलोगों का यह पहले का अनुभव है कि लोग शराब पीकर गिरते-पड़ते रहते हैं और जिससे मतलब नहीं है उससे भी झगड़ा कर लेते हैं। रोज-रोज ये सब होता था। तो कम से कम इससे तो राहत है ना, अब वो सब नहीं होता है। अब जिसके पीकर मरने का मन है तो वो तो जहर खाकर भी मर जाएगा। शराब भी तो जहर ही है ना। इसलिए शराबबंदी एकदम सही है।’

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इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि विधानसभा में कई सदस्यों ने शराबबंदी की समीक्षा किए जाने की मांग उठाई है? तब इसपर सभापति ने कहा कि समीक्षा का मतलब यह नहीं होताा है कि इसको बंद कर दिया जाए। इसको किस तरह से ठीक से लागू किया जाए यह देखा जाना चाहिए। सभापति ने गुजरात में लागू शराबबंदी का उदाहरण भी दिया और कहा कि शराबबंदी का कही विरोध नहीं है।

इसके बाद जब सभापति से पूछा गया, 'खुलेआम शराब मिल रहा है? तब इसपर सभापति ने कहा कि कही खुलेआम शराब नहीं मिल रहा है। आप बताइए कहां शराब मिल रहा है। आप बताइए, तो पहले आप पर ही चार्ज होगा। खुलेआम शब्द का आपने इस्तेमाल किया तो यह तो ठीक नहीं है। इसके बाद पत्रकारों ने कहा कि होम डिलीवरी भी हो रही है? तब इसपर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि होम डिलीवरी करता होगा जो आप लोग कराते होंगे, जो पीते होंगे। कहां शराब की बिक्री हो रही है आप बताइए मैं शाम तक उसको पकड़वा दूंगा। खुलेआम कही नहीं हो रहा है। चोरी-छिपे हो रहा होगा। खुलेआम होगा तो राजपाठ सब बेकार हो जाएगा। पीने का मन है क्या आपको आपको…?

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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