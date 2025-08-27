पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस बने पीबी बजंथरी, विपुल एम पंचोली सुप्रीम कोर्ट गए

जस्टिस पीबी बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। हाईकोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली अब सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी चीफ जस्टिस बनाया गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। इसके बाद उनकी जगह हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस पीबी बजंथरी को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

संभावना है कि जस्टिस पंचोली शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बतौर न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद हाईकोर्ट का सारा कामकाज जस्टिस पीबी बजंथरी के नाम से होगा। हाईकोर्ट में सभी केस कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बजंथरी के नाम से दायर होंगे।

जस्टिस पंचोली को दी जाएगी विदाई पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट जज बनाए जाने के बाद उनके सम्मान में गुरुवार को विदाई समारोह का आयोजन किया जाएगा। सुबह हाईकोर्ट परिसर स्थित शताब्दी भवन में यह कार्यक्रम होगा। बुधवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की अधिसूचना केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से जारी कर दी गई।

जस्टिस पंचोली को बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा, महाधिवक्ता पीके शाही, वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा, सरकारी वकील अरविन्द उज्ज्वल, अर्चना मीनाक्षी, रोहित सिंह ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।