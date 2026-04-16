5 लाख दो, नहीं तो गोली मार देंगे; ओवैसी के विधायक से डेढ़ महीने में दूसरी बार मांगी रंगदारी
अररिया के जोकीहाट से AIMIM विधायक मुर्शीद आलम से एक बार फिर 5 लाख रुपये रंगदारी मांगी गई है। कॉल करने वाले शख्स ने विधायक को रकम नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी है। उसने बताया कि वह पूर्णिया का रहने वाला है और उसके आदमी हर समय विधायक के आसपास रहते हैं।
बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक से डेढ़ महीने में दूसरी बार रंगदारी मांगकर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। अररिया जिले के जोकीहाट से विधायक मुर्शीद आलम से 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है। फोन करने वाले शख्स ने खुद को पूर्णिया का साजिद आलम बताया है। उसने विधायक को धमकी दी है कि रकम नहीं देने पर उन्हें गोली मार दी जाएगी। पिछले महीने भी मुर्शीद आलम से 5 लाख रुपये की ही रंगदारी मांगी गई थी, जिस मामले में नवादा से एक लड़के को पकड़ा गया था।
बताया जा रहा है कि रंगदारी मांगने वाले दोनों बदमाश अलग-अलग हैं। इस बार किसी दूसरे शख्स ने विधायक को धमकी भरा फोन किया है। AIMIM विधायक मुर्शीद आलम ने इस संबंध में पलासी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
दो बार किया कॉल
विधायक ने बताया कि 14 अप्रैल को शाम 5 बजकर 46 मिनट पर उनके मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया। पूछने पर उसने अपना नाम नहीं बताया। उसने कहा कि वह पूर्णिया का रहने वाला है। कॉल करने वाले शख्स ने रौबदार आवाज में विधायक से कहा कि 5 लाख रुपये भेज दो। मेरा आदमी आपके पीछे रहता है। 5 लाख नहीं दिए तो गोली मार देंगे।
विधायक ने इसकी पूरी जानकारी और कॉल डिटे्स पलासी थानाध्यक्ष को भेज दी। विधायक के अनुसार इसके बाद दोबारा शाम 7 बजकर 9 मिनट पर उन्हें व्हाट्सएप कॉल आया। इस बार शख्स ने अपना नाम साजिद आलम और घर पूर्णिया बताया। उसने धमकी देते हुए 5 लाख रुपये अकाउंट में भेजने को कहा। तब विधायक ने उससे कहा कि वह अपना कोई आदमी घर भेज दे, उसे वह रुपये दे देंगे। फिर शख्स ने फोन काट दिया।
नंबर ट्रैक कर रही पुलिस
इस संबंध में थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सदर एसडीपीओ सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले को विभिन्न एंगल से जांच कर रही है। कॉल को ट्रैक किया जा रहा है। जल्द ही रंगदारी मांगने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पहले लॉरेंस गैंग के नाम से मांगी गई थी रंगदारी, धमकी देने वाला नाबालिग निकला
बीते 6 मार्च को भी AIMIM विधायक मुर्शीद आलम से 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। केस दर्ज होने के बाद पलासी पुलिस ने नवादा से एक नाबालिग को पकड़ा था। वह मूलरूप से नालंदा जिले का रहने वाला था। एसपी ने बताया था कि आरोपी पहले भी बड़े नेताओं को लॉरेंस विश्नोई गैंग के नाम पर धमकी दे चुका है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।