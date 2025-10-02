पवन सिंह तो सामने लड़ रहे थे; NDA में रहकर भीतरघात करने वालों पर उपेंद्र कुशवाहा क्या बोले?

उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा चुनाव 2024 पर बोलते हुए कहा कि पवन सिंह तो सामने से लड़ रहे थे। मगर जिन्होंने एनडीए के अंदर रहकर भीतरघात किया उन पर सवालिया निशान है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में वापसी से राजनीतिक पारा चरम पर है। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह के बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए से बागी होकर काराकाट से निर्दलीय लड़ने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह तो सामने से चुनाव लड़ रहे थे, मगर जिन्होंने एनडीए में रहकर भीतरघात किया उन पर सवाल है।

राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा, "किसी को भी सामने चुनाव लड़ने का अधिकार है। पवन सिंह ने सामने से निर्दलीय (लोकसभा) चुनाव लड़ रहे थे। एनडीए के अंदर रहकर जिन्होंने भीतरघात किया, उन पर प्रश्न चिह्न है। हालांकि, इस मामले को ज्यादा तूल नहीं दिया जाना चाहिए।”

दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने भाजपा से बगावत कर काराकाट सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा के सामने निर्दलीय ताल ठोक दी थी। इससे कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। काराकाट से महागठबंधन के राजाराम सिंह जीते थे और पवन सिंह दूसरे, जबकि उपेंद्र तीसरे नंबर पर रहे थे।

काराकाट हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार एनडीए में भीतरघात से हार की बात सार्वजनिक मंचों पर कही। उनका इशारा उन नेताओं की ओर था जिन्होंने गठबंधन में रहकर पवन सिंह को उकसाया और उनका चुनाव में सपोर्ट किया।