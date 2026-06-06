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'बिहार में हमेशा...', MLC टिकट मिलने के बाद भाजपा दफ्तर पहुंचे पवन सिंह, कह दी ये बड़ी बात

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar MLC Election 2026 : भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बीजेपी से एमएलसी उम्मीदवार बनने के बाद पटना भाजपा कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने पार्टी को अपनी मां बताते हुए आजीवन सेवा करने का संकल्प लिया।

'बिहार में हमेशा...', MLC टिकट मिलने के बाद भाजपा दफ्तर पहुंचे पवन सिंह, कह दी ये बड़ी बात

Bihar MLC Election 2026 : बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भोजपुरी के दिग्गज कलाकार और गायक पवन सिंह शनिवार को पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। टिकट मिलने के बाद भाजपा दफ्तर में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उम्मीदवार घोषित होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पवन सिंह काफी खुश और भावुक नजर आए। उन्होंने इस नई राजनीतिक जिम्मेदारी के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और इसे अपने जीवन का एक बहुत बड़ा और बेहद सुखद मोड़ बताया।

पार्टी मेरी मां है और मैं सच्चा सेवक

बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, "बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को मेरा दिल से प्रणाम है और मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं यही कहूंगा कि पार्टी मेरी मां है और बीजेपी परिवार का मैं एक सच्चा सेवक हूं। मैं आजीवन बीजेपी का सेवक रहूंगा और मुझे सच्चे दिल से सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करनी है।" उन्होंने आगे कहा कि मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि पहले मैं एक कलाकार हूँ, सिंगर हूँ, एक्टर हूँ और मुझे मेरी जनता ने ही बनाया है। आज मैं इस मुकाम पर यहाँ बैठा हूँ, तो यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उसे मैं पूरे सच्चे दिल से निभाऊंगा। एक कलाकार कभी भी दिमाग से नहीं बल्कि हमेशा दिल से सोचता और काम करता है।

8 जून को दाखिल करेंगे नामांकन पर्चा

जब उनसे उनके गाए उस मशहूर गाने के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि 'मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई' और बिहार में बड़ी बहुमत से सरकार बनी, तो पवन सिंह ने कहा कि यह तो बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है। सरकार बन गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार में एनडीए (NDA) का यह झंडा हमेशा ऐसे ही शान से लहराता रहेगा। आपको बता दें कि आगामी 8 जून को एनडीए के बाकी उम्मीदवारों के साथ पवन सिंह भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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