'बिहार में हमेशा...', MLC टिकट मिलने के बाद भाजपा दफ्तर पहुंचे पवन सिंह, कह दी ये बड़ी बात

'बिहार में हमेशा...', MLC टिकट मिलने के बाद भाजपा दफ्तर पहुंचे पवन सिंह, कह दी ये बड़ी बात
Bihar MLC Election 2026 : भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने बीजेपी से एमएलसी उम्मीदवार बनने के बाद पटना भाजपा कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने पार्टी को अपनी मां बताते हुए आजीवन सेवा करने का संकल्प लिया।
Bihar MLC Election 2026 : बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भोजपुरी के दिग्गज कलाकार और गायक पवन सिंह शनिवार को पटना स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। टिकट मिलने के बाद भाजपा दफ्तर में उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई बड़े नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उम्मीदवार घोषित होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पवन सिंह काफी खुश और भावुक नजर आए। उन्होंने इस नई राजनीतिक जिम्मेदारी के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया और इसे अपने जीवन का एक बहुत बड़ा और बेहद सुखद मोड़ बताया।
पार्टी मेरी मां है और मैं सच्चा सेवक
बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए पवन सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, "बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को मेरा दिल से प्रणाम है और मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं यही कहूंगा कि पार्टी मेरी मां है और बीजेपी परिवार का मैं एक सच्चा सेवक हूं। मैं आजीवन बीजेपी का सेवक रहूंगा और मुझे सच्चे दिल से सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा करनी है।" उन्होंने आगे कहा कि मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि पहले मैं एक कलाकार हूँ, सिंगर हूँ, एक्टर हूँ और मुझे मेरी जनता ने ही बनाया है। आज मैं इस मुकाम पर यहाँ बैठा हूँ, तो यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उसे मैं पूरे सच्चे दिल से निभाऊंगा। एक कलाकार कभी भी दिमाग से नहीं बल्कि हमेशा दिल से सोचता और काम करता है।
8 जून को दाखिल करेंगे नामांकन पर्चा
जब उनसे उनके गाए उस मशहूर गाने के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि 'मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई' और बिहार में बड़ी बहुमत से सरकार बनी, तो पवन सिंह ने कहा कि यह तो बहुत ही खुशी और सौभाग्य की बात है। सरकार बन गई है और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार में एनडीए (NDA) का यह झंडा हमेशा ऐसे ही शान से लहराता रहेगा। आपको बता दें कि आगामी 8 जून को एनडीए के बाकी उम्मीदवारों के साथ पवन सिंह भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
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