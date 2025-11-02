राघोपुर में तेजस्वी को घेरने राकेश रौशन संग पहुंचे पवन सिंह, फिल्मी स्टाइल में भाजपा का प्रचार

संक्षेप: भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने रविवार को राजद नेता तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भोजपुरी में फिल्मी स्टाइल में भाषण देकर लोगों का मन मोह लिया।

बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट के बिदुपुर में भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान एक दिन पहले भाजपा ज्वॉइन करने वाले इंजीनियर राकेश रौशन भी मौजूद रहे। पवन सिंह ने राघोपुर से भाजपा प्रत्याशी सतीश कुमार को जिताने की अपील करते हुए फिल्मी स्टाइल में वोट मांगे। राघोपुर सीट से महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रत्याशी हैं। वह यहां से दो बार के विधायक भी हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वैशाली जिले के बिदुपुर में रामदौली हाई स्कूल खेल पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने भोजपुरी भाषा और फिल्मी स्टाइल में भाषण दिया।

उन्होंने कहा, "रउआ सभन कमल पर बटन दबा के सतीश भैया के जीताई ताकि मोदी नीतीश के जोड़ी हिट हो जाई। आज एतवार बा, सूर्य भगवान के दिन बा, रउआ सभन के पैर छू के प्रणाम करतानी औरो बच्चा के आर्शीवाद दिही रुउऐ आशीर्वाद से पवनवा से पवन सिंह हो गईनी जीरो से हीरो हो गईनी।"

पवन सिंह ने आगे कहा, “आशीर्वाद दिही सतीश भैया के आपही के हाथ मे बिहार का भविष्य है। आपका एक एक वोट कीमती है जो बिहार का भविष्य बनाएगा। इनका (सतीश) के जिताई कमल छाप पर बटन दबाई। ताकि मोदी जी के हाथ मजबूत होई नीतीश जी के हाथ मजबूत होई चिराग जी के हाथ मजबूत होई उपेंद्र जी के हाथ मजबूत होई माझी जी के हाथ मजबूत होई।”

भोजपुरी स्टार ने सभा में आए लोगों से हाथ उठा कर सतीश भैया जिन्दाबाद और एनडीए जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा, “आरे हई बीस साल में बिहार के सूरत बदलल बा कि न, अब बिहारी कहला पर शिकायत न बुझाता गर्व महसूस होता। जहां जाई दिल्ली जाई बॉम्बे जाई हॉलीवुड जाई टॉलीवुड जाई चाहे कौनो उड़ जाई बिहारी होला के अभिमान होता।”

उन्होंने जनता की ओर से आश्वासन लेकर एनडीए के राघोपुर प्रत्याशी सतीश कुमार को जीत का माला पहनाया मंच पर उन्होंने एनडीए के वोट दिही खूब ललकार के भोजपुरी गीत गाया और लोगों से भी गवाया।