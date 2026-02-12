Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newspawan singh not came in ara court for re Counselling in divorce case with wife jyoti singh
सुलह के लिए कोर्ट में इंतजार करती रह गईं ज्योति सिंह, नहीं आए पावर स्टार पवन सिंह

सुलह के लिए कोर्ट में इंतजार करती रह गईं ज्योति सिंह, नहीं आए पावर स्टार पवन सिंह

संक्षेप:

ज्योति सिंह के वकील आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि कोर्ट की ओर से रीकांउसलिंग के लिए 11 फरवरी की तिथि तय थी। कोर्ट के आदेश पर ज्योति सिंह बुधवार को कोर्ट में उपस्थित हुईं। लेकिन, तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देते हुए पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंच सके।

Feb 12, 2026 09:11 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, संवाददाता, आरा
share Share
Follow Us on

भोजपुरी फिल्म जगत के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता सह गायक भाजपा नेता पवन सिंह व उनकी पत्नी ज्योति सिंह का तलाक मामला सुलझ नहीं रहा है। न्यायालय की पहल पर काउंसिलिंग के बाद भी इनके बीच सुलह नहीं हो रहा है। ऐसे में कुटुम्ब न्यायालय की ओर से रीकांउसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गयी है। इसे लेकर ज्योति सिंह बुधवार को कोर्ट पहुंचीं, पर पवन सिंह बीमारी के कारण उपस्थित नहीं हो सके। इससे रीकांउसिलिंग नहीं हो सकी।

अब कुटुम्ब न्यायालय की ओर से 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी है। ज्योति सिंह के वकील आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि कोर्ट की ओर से रीकांउसलिंग के लिए 11 फरवरी की तिथि तय थी। कोर्ट के आदेश पर ज्योति सिंह बुधवार को कोर्ट में उपस्थित हुईं। लेकिन, तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने का हवाला देते हुए पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंच सके। अब कोर्ट की ओर से 24 फरवरी को तिथि निर्धारित की गयी है।

ये भी पढ़ें:बिहार में हजारों जिंदा पेंशनधारी डेथ लिस्ट में, पेंशन के लिए अब भटक रहे

2022 से चल रहा तलाक का मामला

बताया जा रहा है कि अभिनेता सह गायक पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच 2022 से तलाक का मामला चल रहा है। कुटुम्ब न्यायालय की पहल पर पूर्व में काउंसिलिंग भी करायी गयी थी। इसके बाद भी सुलह पर बात नहीं बन सकी। हालांकि लोकसभा चुनाव के पूर्व सुलह की बात को काफी बल मिला था।

लोकसभा चुनाव के समय दोनों को साथ में देखा भी गया था, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच विवाद काफी गहरा गया है। बता दें कि अभिनेता सह गायक पवन सिंह की ओर से अपनी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक के लिये नौ अक्‍टूबर 2021 को आरा फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी गयी थी। इसके बाद ज्योति सिंह 28 अप्रैल 2022 को आरा की फैमिली कोर्ट पहुंची थीं। तब ज्योति सिंह की ओर से अंतरिम भरण पोषण की मांग की गयी थी। इसके बाद से ही मामला कुटुम्ब न्यायालय में चल रहा है।

ये भी पढ़ें:बंद करो कोचिंग वरना गोली मार दूंगा.., गुरु रहमान को धमकाने वाला CCTV में दिखा
ये भी पढ़ें:दरभंगा के सहायक जेलर की पत्नी की घर में मिली लाश, दहेज हत्या की FIR
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar News Today Pawan Singh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;