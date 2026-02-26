Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पवन सिंह की राज्यसभा में एंट्री फाइनल? BJP अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद क्या बोले

Feb 26, 2026 04:01 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

पवन सिंह ने मीडिय से पहले कहा, 'मैंने सिर्फ भइया से आशीर्वाद ली है। शिष्टाचार मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा है।' इसके बाद जब पवन सिंह से पूछा गया कि आपकी राज्यसभा सीट को लेकर भी कुछ चर्चा चल रही है, तब इसपर अभिनेता ने कहा, 'पार्टी का सिपाही हूं, जो मालिक चाहेंगे वहीं ना होगा।'

पवन सिंह की राज्यसभा में एंट्री फाइनल? BJP अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद क्या बोले

तो क्या भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की राज्यसभा में एँट्री फाइनल हो गई है? राज्यसभा चुनाव से पहले इस सवाल को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच अब पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात ने उनके राज्यसभा में जाने की चर्चा को और बल दिया है। गुरुवार को भोजपुरी फिल्मों के ऐक्टर और सिंगर पवन सिंह ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से अहम मुलाकात की है।

इस मुलाकात के बाद जब पवन सिंह ने मीडिय से पहले कहा, 'मैंने सिर्फ भइया से आशीर्वाद ली है। शिष्टाचार मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा है।' इसके बाद जब पवन सिंह से पूछा गया कि आपकी राज्यसभा सीट को लेकर भी कुछ चर्चा चल रही है, तब इसपर अभिनेता ने कहा, ‘पार्टी का सिपाही हूं, जो मालिक चाहेंगे वहीं ना होगा।’

ये भी पढ़ें:बिहार में शराब चालू करने पर संग्राम, JDU ने दारूबंदी हटाने के फायदे पूछे

दरअसल बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। पवन सिंह को लेकर काफी पहले से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें इस चुनावी दंगल में उतारकर राज्यसभा सांसद बना सकती है। यहां आपको बता दें कि अभिनेता ने साल 2024 में लोकसभा का चुनाव भी काराकाट से निर्दलीय लड़ा था। उस वक्त पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी के टिकट को भी लौटा दिया था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे।

लेकिन उस चुनावी रणभूमि में उतरकर उन्होंने रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका देते हुए तीसरे नंबर पर भी पहुंचा दिया था। इसके बाद पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच दूरियां घट गई थीं। उस वक्त बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने यह भी कहा था कि पवन सिंह बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे।

ये भी पढ़ें:बिहार में सीएम नीतीश के विधायक से ही मांग ली रंगदारी, 3 लोगों पर FIR दर्ज
ये भी पढ़ें:तीन घंटे में पशुपतिनाथ और 2 घंटे में देवघर, इस मुंगेर से नेपाल जाना भी आसान

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने अमित शाह और उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और कहा जा रहा था कि वो आरा सीट से विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि पवन सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा था लेकिन बीजेपी के लिए जमकर चुनाव प्रचार जरूर किया था।

बता दें कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर 26 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है और यह 5 मार्च तक चलेगी। नौ फरवरी को अमरेंद्र धारी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर और प्रेमचंद गुप्ता का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है। माना जा रहा है कि 16 मार्च को होने वाले इस चुनाव में एनडीए चार सीटें तो आसानी से जीत सकता है जबकि पांचवीं सीट के लिए पक्ष-विपक्ष के बीच मुकाबला देखा जा सकता है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए बिहार में 41 विधायकों के वोट जरूरी हैं। एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं।

इस हिसाब से चार सीटों के लिए उसे 164 वोट चाहिए, शेष 38 वोट बचते हैं, जो पांचवीं सीट के लिए जरूरी 41 से तीन कम हैं। यही कारण है कि एनडीए की राह यहां मुश्किल हो सकती है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Rajya Sabha Elections Nitin Nabin Pawan Singh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।