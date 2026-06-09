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पवन सिंह का बिहार में बैंक खाता तक नहीं; फ्लैट भी मुंबई-लखनऊ में; राजनीति में आने के बाद से घटी कमाई

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Pawan Singh MLC News: राजनीति के कई सबक सीखने के बाद सुपरस्टार पवन सिंह MLC बनकर चुनावी सफलता का पहला स्वाद चखेंगे। उनके शपथ पत्र से पता चला है कि बिहार में उनके नाम पर ना कोई फ्लैट है और ना ही बैंक खाता।

पवन सिंह का बिहार में बैंक खाता तक नहीं; फ्लैट भी मुंबई-लखनऊ में; राजनीति में आने के बाद से घटी कमाई

Pawan Singh MLC News: भोजपुर जिला (आरा) के मूल निवासी भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के नाम से बिहार में ना कोई घर है, ना ही एक भी फ्लैट और ना ही कोई बैंक खाता। पवन सिंह ने बिहार विधान परिषद चुनाव में नामांकन के साथ जो एफिडेविट जमा किया है, उसमें संपत्ति तो बहुत है, लेकिन ज्यादातर मुंबई और लखनऊ में। गाड़ियां भी बहुत हैं, लेकिन ज्यादातर बिहार से बाहर रजिस्टर्ड हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सक्रिय हुए पवन सिंह की कमाई राजनीति में आने के बाद घट गई है। इसके बावजूद काराकाट से चुनाव लड़ने के समय घोषित संपत्ति 16.74 करोड़ से 2.70 करोड़ बढ़कर 19.44 करोड़ हो गई है। पवन सिंह के 2024 और अब के शपथ पत्र में घोषित एक ही वित्तीय वर्ष के आय के नंबर बदल गए हैं। ऐसा तब होता है जब आयकर का रिटर्न संशोधित किया जाए।

पवन सिंह की राजनीति में आने के बाद कमाई कैसे घट गई, इसे उनकी वार्षिक आय के बढ़ने और अचानक घटने से समझा जा सकता है। एमएलसी चुनाव में दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक पिछले 5 वित्तीय वर्ष में उनकी सालाना आय क्रमशः 14.91 लाख, 33.94 लाख, 49.83 लाख, 1.38 करोड़ और 93.95 लाख रही है। 2020-21 के 14.91 लाख से बढ़कर 2023-2024 में आय 1.38 करोड़ तक पहुंच गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में आसनसोल से भाजपा का टिकट लौटाकर काराकाट से लड़ने के कारण उनका काम कई महीने प्रभावित रहा। इसकी वजह से 2024-25 की कमाई में 44 लाख की कमी आ गई।

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पवन सिंह के नाम पर जो घर और फ्लैट हैं, वो सब मुंबई और लखनऊ में हैं। पवन सिंह काफी समय से लखनऊ को केंद्र बनाकर काम कर रहे हैं। पवन सिंह के पास मुंबई में 4 और लखनऊ में 2 फ्लैट हैं। इन सबकी कीमत इस समय 7.73 करोड़ है। पवन सिंह के पास बिहार में कुछ जमीन है। आरा में लगभग एक एकड़ की खेती की जमीन है। पटना और आरा में दो गैर कृषि जमीन भी है। आरा में ही दो व्यावसायिक जमीन हैं, जिसमें एक प्लॉट 4.16 करोड़ की है। पवन सिंह की अचल संपत्ति का बाजार भाव 13 करोड़ से ऊपर है।

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पवन सिंह की चल संपत्ति 6.44 करोड़ है। इसमें नकद, बैंक जमा, गाड़ी और जेवरात भी शामिल हैं। पवन के नाम से 3 और उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी मां अम्मा फिल्म्स के नाम से 2 बैंक खाते हैं, जिनमें 1.64 करोड़ रुपये जमा हैं। 2.68 करोड़ रुपये की लैंड क्रूजर गाड़ी समेत पवन सिंह के पास 6 वाहन हैं, जिनकी कुल कीमत 3.83 करोड़ है। इनमें एक कार आरा, तीन गाड़ी लखनऊ और एक स्कूटी मुंबई में रजिस्टर्ड है। छठी गाड़ी का नंबर आना बाकी है। 19.44 करोड़ की संपत्ति के स्वामी पवन सिंह पर दो होम लोन और दो ऑटो लोन का कुल मिलाकर 2.23 करोड़ रुपये बकाया भी है। केस-मुकदमों की बात करें तो पवन सिंह पर 6 मामले चल रहे हैं, जिसमें 4 चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के हैं। बाकी केस में एक शारीरिक शोषण और दूसरा धोखाधड़ी का है।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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