पवन सिंह को कोर्ट में पेशी के बाद मिली जमानत, काराकाट में रोड शो के बाद हुआ था चुनावी केस

संक्षेप: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को रोहतास जिले की डेहरी कोर्ट से चुनावी केस में जमानत मिल गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट सीट पर रोड शो के बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की एफआईआर दर्ज की गई थी।

भोजपुरी स्टार एवं भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता पवन सिंह को बिहार के रोहतास जिले के डेहरी कोर्ट से राहत मिली है। डेहरी अनुमंडल न्यायालय ने उन्हें चुनावी केस में जमानत दे दी है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बिना प्रशासनिक अनुमति के लंबा रोड शो निकाला था। इसी के बाद स्थानीय प्रशासन ने पवन सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था।

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता पवन सिंह मंगलवार को डेहरी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट परिसर में अपने पसंदीदा कलाकार की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस और प्रशासन को उसे काबू करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। गहमागहमी के दौरान पवन सिंह के साथ आए उनके भाई को भी धक्का देकर किनारे हटा दिया गया।

सुरक्षाबलों ने मीडिया को तस्वीर एवं वीडियो लेने से भी रोका। हालांकि, कोर्ट परिसर में कई वकील पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने के लिए बेचैन दिखे। भोजपुरी स्टार ने पेशी के दौरान मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। पेशी के बाद वे पत्रकारों से बात किए बिना ही अपनी गाड़ी में सवार होकर वहां से निकल गए।

पेशी के दौरान पवन सिंह के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। ​कोर्ट से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कानून पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि वे न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। उनके वकीलों के अनुसार, यह चुनावी प्रक्रिया के दौरान की एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है और वे कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं।

डेहरी कोर्ट ने मंगलवार को पवन सिंह के साथ अंबुज सिंह को भी जमानत दी। अंबुज डालमिया नगर के रहने वाले हैं और सामाजिक कल्याण संस्थान के सचिव हैं। पवन सिंह के रोड शो के दौरान उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

काराकाट से चुनाव हार गए थे पवन सिंह पवन सिंह ने भाजपा से बगावत कर काराकाट लोकसभा सीट से 2024 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लगभग पौने 3 लाख वोट पाकर वे दूसरे नंबर पर रहे थे। इस चुनाव में काराकाट से सीपीआई माले के राजा राम सिंह कुशवाहा ने जीत दर्ज की थी।