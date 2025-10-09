पवन सिंह अबॉर्शन की दवा देते थे, टॉर्चर करते थे; भोजपुरी पावर स्टार पर पत्नी ज्योति सिंह के आरोप

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भोजपुरी स्टार पर कई संगीन आरोप लगा रही हैं। अब ज्योति सिंह ने आरोप लगाया है कि पवन सिंह ने उन्हें अबॉर्शन की दवा दी। इतना ही नहीं ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया है।

भोजपुरी फिल्मों के पावरस्टार के तौर पर मशहूर अभिनेता और गायक पवन सिंह इन दिनों काफी चर्चा में हैं। अभिनेता पवन सिंह हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। हालांकि, राजनीति से ज्यादा चर्चा पवन सिंह की निजी जिंदगी की हो रही है। पवन सिंह की जिंदगी में मची उथल पुथल अब सार्वजनिक हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भोजपुरी स्टार पर कई संगीन आरोप लगा रही हैं। अब ज्योति सिंह ने आरोप लगाया है कि पवन सिंह ने उन्हें अबॉर्शन की दवा दी। इतना ही नहीं ज्योति सिंह ने पति पवन सिंह पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्योति सिंह ने कहा, ‘जहां तक बच्चे की बात रही कि वो (पवन सिंह) के लिए तरस रहे हैं। तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो अपनी पत्नी को दवा नहीं खिलाता है। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। मैंने बहुत सारी बातें मीडिया को नहीं बताई थी लेकिन पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूं। मैं बस अपना पक्ष में रख रही हूं। पवन जी द्वारा जब मुझे दवा खिलाया जाता था और जब मैं इसका विरोध करती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने नींद की गोलियां खा ली थी।’

ज्योति सिंह ने आगे कहा कि उस वक्त वहां रानू भइया थे, उनके टीम के मेंबरों में से दीपक भइया थे और विक्की जी थे। रात को 2 बजे मुझे उठा कर अस्पताल ले जाया गया। वहां मेरा इलाज किया गया। पवन सिंह की पत्नी ने कहा कि जो 15 साल तक पार्टी में कार्यकर्ता रहे उनको खुद टिकट नहीं मिला तो वो मुझे क्या टिकट दिलवाएंगे।

मेरी मांग में सिंदूर क्यों डाला - पवन सिंह ज्योति सिंह ने कहा कि मुझे भी मेरा अधिकार मिलना चाहिए। क्या आज सिर्फ महिलाएं यूज करने के लिए रह गई हैं। क्या महिलाएं सिर्फ इसलिए रह गई हैं कि उनको लाओ, यूज करो और छोड़ दो। क्या महिलाओं की कोई कदर नहीं है? पवन सिंह से मेरा एक ही सवाल है कि जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो फिर चुनाव में फिर से मुझे बुलाकर मेरी मांग में सिंदूर क्यों डाला? मेरे साथ पति-पत्नी की तरह क्यों रहा गया? मुझे चुनाव में क्यों बुलाया गया?

पवन सिंह के घर पर गई थीं ज्योति सिंह आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक पवन सिंह हाल ही में विवादों में घिर गए थे। उनकी पत्नी ज्योति सिंह उनसे मिलने के लिए लखनऊ स्थित अंसल गोल्फ सिटी पहुंची थीं। मुलाकात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा था। सूत्रों के अनुसार, ज्योति सिंह पहले सोशल मीडिया पर यह जानकारी दे चुकी थीं कि वह अपने पति से मिलने लखनऊ आ रही हैं। इसके बाद उनके पहुंचते ही अपार्टमेंट परिसरों के बाहर हलचल मचथेगई थी।