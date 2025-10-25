विधायक नहीं बनना चाहते पवन सिंह, मनोज तिवारी ने बताया भाजपा उन्हें कब लड़ाएगी चुनाव

संक्षेप: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि पवन सिंह बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वह सांसद बनना चाहते हैं। भाजपा उन्हें सही जगह से चुनाव लड़वाएगी।

भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद मनोज तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि पवन सिंह विधायक नहीं बनना चाहते हैं। वह विधानसभा नहीं, बल्कि लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा के सांसद तिवारी ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने ही पवन सिंह को पार्टी से 2024 में आसनसोल से टिकट दिलवाया था।

बता दें कि पवन सिंह ने बाद में बगावत कर आसनसोल का टिकट ठुकरा दिया और काराकाट सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। भाजपा ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। अब बिहार चुनाव से पहले उनकी पार्टी में वापसी हुई है।

पवन सिंह को कब चुनाव लड़ाएगी भाजपा? भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि मशहूर भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और उनकी नजर लोकसभा चुनावों पर है। उन्होंने कहा, “पवन सिंह सांसद बनना चाहते हैं, भविष्य में हम (BJP) उन्हें सही जगह से चुनाव लड़वाएंगे।”

उपेंद्र कुशवाहा से सुलह के बाद पवन सिंह की भाजपा में वापसी बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बगावत कर बिहार की काराकाट सीट से पवन सिंह के निर्दलीय मैदान में उतरने पर एनडीए के प्रत्याशी रहे आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की उपेंद्र कुशवाहा से सुलह करवाई और पिछले महीने भोजपुरी स्टार की पार्टी में वापसी करवा दी।