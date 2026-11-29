पवन सिंह ने मां और बड़े भाई को छोड़ पूरे खानदान से रिश्ता तोड़ा, परिवार से अलग होने का ऐलान
भोजपुरी स्टार एवं भाजपा एमएलसी पवन सिंह ने अपने परिवार से अलग होने का ऐलान कर दिया है। पवन ने रविवार को अपनी मां और बड़े भाई रानू सिंह को छोड़ पूरे खानदान से रिश्ता तोड़ने की घोषणा कर दी।
भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी पवन सिंह ने अपने परिवार और खानदान से रिश्ता तोड़ दिया है। पवन ने रविवार को खुद सोशल मीडिया पोस्ट में यह घोषणा की। भोजपुरी स्टार ने कहा कि सिर्फ मां प्रतिमा देवी और बड़े भाई रानू सिंह ही उनके अपने हैं, बाकी पूरे परिवार एवं खानदान के अन्य लोगों से उनका कोई रिश्ता नहीं है। पवन सिंह की इस घोषणा से उनके समर्थक भी हैरानी में पड़ गए हैं। पवन का अपनी पत्नी ज्योति सिंह से भी लंबे समय से अलगाव चल रहा है। दोनों के तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन है।
भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने रविवार को फेसबुक पर एक पोस्ट साझा की। इसमें उन्होंने लिखा, "जब आदमी घर के चक्कर में पड़ जाता है तो सब वेद-शास्त्र भूल जाता है। बर्दाश्त की सीमा पार होने के बाद बहुत दुखी होकर यह पोस्ट कर रहा हूं। आप सभी भोजपुरिया समाज से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं कि मेरा पूरे परिवार और खानदान से आज और अभी से कोई रिश्ता नहीं है।"
मां और बड़े भाई के लिए जान हाजिर- पवन सिंह
हालांकि, पवन सिंह ने अपनी मां और बड़े भाई से नाता नहीं तोड़ा है। उन्होंने आगे कहा, "मुझे पैदा करने वाली मेरी मां और मेरे सबसे बड़े भाई रानू सिंह के लिए जब तक जिंदा हूं, जान हाजिर है।"
पवन सिंह के पिता का हो चुका है निधन
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पवन सिंह कुल चार भाई और बहन में सबसे छोटे हैं। पवन सिंह के पिता का नाम रामाशंकर सिंह था। साल 2017 में उनका निधन हो गया था। वह मूलरूप से भोजपुर जिले के जोकहरी गांव के रहने वाले थे।
पारिवारिक विवाद से टूटे पवन सिंह?
भाजपा एमएलसी पवन सिंह के इस पोस्ट से कयास लगाए जा रहे हैं कि वह पारिवारिक विवाद में उलझ गए हैं। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि घर के चक्कर में आदमी सब कुछ भूल जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि परिवार के झगड़े से वह लंबे समय से परेशान चल रहे हैं और मानसिक रूप से टूटने के बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की।
पवन सिंह का पत्नी ज्योति से भी चल रहा विवाद
भोजपुरी स्टार पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह से भी लंबे समय से विवाद चल रहा है। बिहार के आरा फैमिली कोर्ट में दोनों के तलाक का केस चल रहा है। उसके अलावा ज्योति सिंह ने उत्तर प्रदेश के बलिया में भी पवन सिंह के खिलाफ भरण-पोषण का मुकदमा लगा रखा है। पवन और ज्योति की शादी 2018 में हुई थी। वह पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं। ज्योति सिंह ने पति पर उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप भी लगाए, लेकिन पवन सिंह ने इन्हें खारिज कर चुके हैं। अभी तक किसी भी मामले में कोर्ट का फैसला नहीं हो पाया है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।