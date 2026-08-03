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प्रशांत किशोर की जीत से तेज प्रताप यादव गदगद, बांकीपुर में जन सुराज पार्टी को JJD ने दिया था समर्थन

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी ने आंतरिक चर्चा के बाद बांकीपुर में प्रशांत किशोर का समर्थन करने का फैसला किया है।

Tej Pratap Yadav Prashant kishor
तेज प्रताप यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को पहले ही समर्थन दे दिया था।

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद तेज प्रताप यादव काफी ज्यादा खुश दिखे। तेज प्रताप की खुशी बनती भी है, क्योंकि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) ने इस सीट पर पहले से ही प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया था। नतीजे आने के बाद लालू के लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की AI से बनाई एक तस्वीर भी शेयर की।

अपनी पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा, "बांकीपुर विधानसभा से बड़ा राजनीतिक संदेश निकला है। भाजपा को यहां प्रचंड हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी भी अपनी ही विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। यह परिणाम बताता है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि है और लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है। अब यह चर्चा तेज है कि बांकीपुर से शुरू हुआ यह संदेश पूरे बिहार की राजनीति पर भी असर डाल सकता है।"

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दरअसल वोटिंग से पहले तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी ने आंतरिक चर्चा के बाद बांकीपुर में प्रशांत किशोर का समर्थन करने का फैसला किया है। हालांकि, मतगणना के दौरान जब जन सुराज की बढ़त दिखी, तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अंतिम फैसला जनता ही करती है” और भाजपा को यहां जनता का बड़ा संदेश मिला है।

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क्या तेज प्रताप से समर्थन से प्रशांत किशोर को कुछ फायदा मिला?

इस समर्थन ने बांकीपुर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया था, क्योंकि तेज प्रताप खुद तेजस्वी यादव से अलग राजनीतिक राह पर हैं। इसलिए PK की जीत को तेज प्रताप की तरफ से मिल रहा समर्थन सिर्फ एक चुनावी संकेत नहीं, बल्कि लालू परिवार के भीतर चल रही राजनीतिक दूरी का भी प्रतीक माना जा रहा था।

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हालांकि, एक सच्चाई यह भी है कि तेज प्रताप की पार्टी की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द होने के बाद JJD ने पुनर्विचार किया और आखिरकार प्रशांत किशोर को समर्थन देने की घोषणा की। यह कदम बांकीपुर में जन सुराज के पक्ष में एक नैतिक और राजनीतिक बढ़त की तरह देखा गया।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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