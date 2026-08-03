प्रशांत किशोर की जीत से तेज प्रताप यादव गदगद, बांकीपुर में जन सुराज पार्टी को JJD ने दिया था समर्थन

चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी ने आंतरिक चर्चा के बाद बांकीपुर में प्रशांत किशोर का समर्थन करने का फैसला किया है।

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद तेज प्रताप यादव काफी ज्यादा खुश दिखे। तेज प्रताप की खुशी बनती भी है, क्योंकि उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) ने इस सीट पर पहले से ही प्रशांत किशोर को समर्थन दे दिया था। नतीजे आने के बाद लालू के लाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन की AI से बनाई एक तस्वीर भी शेयर की।

अपनी पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा, "बांकीपुर विधानसभा से बड़ा राजनीतिक संदेश निकला है। भाजपा को यहां प्रचंड हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी भी अपनी ही विधानसभा सीट नहीं बचा पाए। यह परिणाम बताता है कि जनता का जनादेश सर्वोपरि है और लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है। अब यह चर्चा तेज है कि बांकीपुर से शुरू हुआ यह संदेश पूरे बिहार की राजनीति पर भी असर डाल सकता है।"

दरअसल वोटिंग से पहले तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी ने आंतरिक चर्चा के बाद बांकीपुर में प्रशांत किशोर का समर्थन करने का फैसला किया है। हालांकि, मतगणना के दौरान जब जन सुराज की बढ़त दिखी, तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अंतिम फैसला जनता ही करती है” और भाजपा को यहां जनता का बड़ा संदेश मिला है।

क्या तेज प्रताप से समर्थन से प्रशांत किशोर को कुछ फायदा मिला? इस समर्थन ने बांकीपुर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया था, क्योंकि तेज प्रताप खुद तेजस्वी यादव से अलग राजनीतिक राह पर हैं। इसलिए PK की जीत को तेज प्रताप की तरफ से मिल रहा समर्थन सिर्फ एक चुनावी संकेत नहीं, बल्कि लालू परिवार के भीतर चल रही राजनीतिक दूरी का भी प्रतीक माना जा रहा था।