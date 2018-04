यशवंत सिन्हा ने छोड़ी भाजपा, पार्टी पॉलिटिक्स से लिया संन्यास

पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब लोकशाही को बचाने के लिए आंदोलन करूंगा और कोई पद नही लेंगे।

उन्होंने यह ऐलान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ पटना के एसकेएम मेमोरियल हॉल में आयोजित राष्ट्रमंच कार्यक्रम के दौरान किया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा अलावा अन्य दलों के नेता भी पहुंचे हैं। बीजेपी से अलग होने की घोषणा करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा, 'आज मैं किसी भी तरह की पार्टी राजनीति से 'संन्यास' ले रहा हूं, आज मैं भाजपा के साथ सभी संबंधों को समाप्त कर रहा हूं।'

उन्होंने संसद सत्र छोटा होने को लेकर भी केंद्र सरका को घेरा। सिन्हा ने कहा कि जान बूझकर भारत सरकार ने सत्र नही चलने दिया, सत्र छोटा रखा। गुजरात चुनाव को लेकर सत्र छोटा हुआ।

Today I am taking 'sanyas' from any kind of party politics, today I am ending all ties with the BJP: Former Finance Minister Yashwant Sinha in Patna. pic.twitter.com/cOvInznyza