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Patna News: तय सीमा से अधिक छुट्टी लेने वाले दो सिपाहियों के वेतन में कटौती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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Patna News: यातायात पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा ने अनुशासन और जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए लाइन डे का आयोजन किया। इसमें शहर की यातायात व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की ड्यूटी की समीक्षा की गई। दो सिपाहियों के वेतन में कटौती की गई और सभी को ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार रहने के निर्देश दिए गए।

Patna News: तय सीमा से अधिक छुट्टी लेने वाले दो सिपाहियों के वेतन में कटौती

Patna News: यातायात पुलिस में ड्यूटी के दौरान अनुशासन और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को यातायात पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा ने लाइन डे का आयोजन किया। इस दौरान शहर की यातायात व्यवस्था, जाम की स्थिति और वाहनों के आवागमन की समीक्षा की गयी। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की ड्यूटी, उपस्थिति, अवकाश और ऑन-ड्यूटी अनुशासन का भी जायजा लिया गया। समीक्षा के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक छुट्टी लेने वाले दो सिपाहियों के वेतन में कटौती की कार्रवाई की गयी। यातायात एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सभी पुलिसकर्मियों को निर्धारित ड्यूटी की जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ पालन करने का निर्देश दिया।

एसपी सागर कुमार झा ने कहा कि यातायात पुलिस का मुख्य उद्देश्य शहर में सुरक्षित, सुगम और बाधारहित यातायात व्यवस्था बनाए रखना है। इसके लिए सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।

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