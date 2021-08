पटना राजद में घमासान : लंबी लड़ाई का ‘तेज शंखनाद Published By: Newswrap Thu, 19 Aug 2021 07:40 PM हिन्दुस्तान टीम,पटना

1 / 3 आकाश यादव के बर्खास्त होने से आहत राजद विधायक तेजप्रताप यादव ने मर्यादा की सीमा लांघकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तीखे प्रहार किए हैं।... 2 / 3 आकाश यादव के बर्खास्त होने से आहत राजद विधायक तेजप्रताप यादव ने मर्यादा की सीमा लांघकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तीखे प्रहार किए हैं।... 3 / 3 आकाश यादव के बर्खास्त होने से आहत राजद विधायक तेजप्रताप यादव ने मर्यादा की सीमा लांघकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तीखे प्रहार किए हैं।...