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Patna News: श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में मनोविज्ञान दिवस मना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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Patna News: श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज पटना सिटी में एनएसएस और मनोविज्ञान विभाग के तत्वावधान में शनिवार को भारतीय मनोविज्ञान दिवस मनाया गया। अध्यक्षता करते हुए प

Patna News: श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज में मनोविज्ञान दिवस मना

Patna News: श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज पटना सिटी में एनएसएस और मनोविज्ञान विभाग के तत्वावधान में शनिवार को भारतीय मनोविज्ञान दिवस मनाया गया। अध्यक्षता करते हुए प्रभारी प्राचार्य प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार ने कहा कि भारतीय मनोविज्ञान आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और समग्र जीवनशैली का मार्ग है। उन्होंने ध्यान, डिजिटल डिटॉक्स और पर्याप्त नींद जैसी आदतों पर बल दिया। मनोविज्ञान की शिक्षिका डॉ. निकिता जायसवाल ने चेतना, त्रिगुण और आत्म-साक्षात्कार की अवधारणाओं को पश्चिमी मनोवैज्ञानिकों फ्रायड, युंग और एडलर के सिद्धांतों से समझाया। एनएसएस अधिकारी डॉ. मो. तकी ने मानसिक स्वास्थ्य में त्रिगुण, संतुलित आहार और जीवनशैली की भूमिका पर प्रकाश डाला। डॉ. उमेश कुमार ने भगवद्गीता को तनाव प्रबंधन की प्रभावी मार्गदर्शिका बताया।

मौके पर पोस्टर चित्रकला प्रतियोगिता हुई, जिसमें काजल कुमारी प्रथम, शुभम एवं वंशिखा रानी ने दूसरा और अनीश कुमार ने तीसरा स्थान हासिल किया।

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