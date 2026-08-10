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Patna News: पीपीयू : 161 सहायक प्राध्यापकों ने विवि में दिया योगदान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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Patna News: पाटलिपुत्र विवि (पीपीयू) अंतर्गत संचालित 16 राजकीय डिग्री कॉलेजों के 161 नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों (संविदा) को सोमवार को विवि में समारोह में कुलपति

Patna News: पीपीयू : 161 सहायक प्राध्यापकों ने विवि में दिया योगदान

Patna News: पाटलिपुत्र विवि (पीपीयू) अंतर्गत संचालित 16 राजकीय डिग्री कॉलेजों के 161 नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों (संविदा) को सोमवार को विवि में समारोह में कुलपति प्रो. उपेन्द्र प्रसाद सिंह ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इन शिक्षकों ने विवि में अपना योगदान दिया। मौके पर कुलपति ने कहा कि राजकीय डिग्री कॉलेजों की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उनके निकट उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। कुलसचिव प्रो. अबू बकर रिजवी ने नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों से पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समय की पाबंदी के साथ दायित्वों का निर्वहन करने की सलाह दी। डीएसडब्ल्यू प्रो. राजीव रंजन, सीसीडीसी प्रो. शिव कुमार यादव, कॉलेज निरीक्षक प्रो. कृष्णनंदन प्रसाद और कुलपति के ओएसडी डॉ. शोला चन्द्रा सहित विवि के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार शेष शिक्षक मंगलवार को विवि में योगदान देंगे। विवि में योगदान के बाद शिक्षक आवंटित कॉलेजों में अपना योगदान देंगे।

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