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Patna News: मसौढ़ी में शराब तस्करों का पुलिस टीम पर हमला, वाहन में तोड़फोड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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Patna News: मसौढ़ी अनुमंडल में पुलिस टीम पर शराब धंधेबाजों ने हमला कर दिया। हमले में सब इंस्पेक्टर और तीन महिला पुलिसकर्मी घायल हो गईं। पुलिस ने तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार कर 26 के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना लहसुना थाना क्षेत्र के बांसडीह मुसहरी में हुई थी।

Patna News: मसौढ़ी में शराब तस्करों का पुलिस टीम पर हमला, वाहन में तोड़फोड़

Patna News: मसौढ़ी अनुमंडल में बुधवार को छापेमारी कर लौट रही पुलिस टीम पर शराब धंधेबाजों ने हमला कर दिया। साथ ही पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। हमले में सब इंस्पेक्टर और तीन महिला पुलिसकर्मी घायल हो गईं। घटना बुधवार को लहसुना थाना क्षेत्र के बांसडीह मुसहरी की है। इस मामले में पुलिस ने तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। इस मामले में 26 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष विक्रम कुमार ने बताया कि पुलिस टीम कराय गांव में छापेमारी कर लौट रही थी।

पुलिस टीम पर हमला

बांसडीह मुसहरी के पास शराब धंधेबाजों ने घेरकर पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया और लाठी-भाला लेकर पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। जिनमें लहसुना थाने के सब इंस्पेक्टर सुदर्शन कुमार, पुलिसकर्मी प्रीति कुमारी, पल्लवी कुमारी और खुशी कुमारी घायल हो गईं। धंधेबाजों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। वाहन चालक भागकर अपनी जान बचाई।

पुलिस टीम पर हमले की सूचना पर अन्य थानों की पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची।

पुलिस की कार्रवाई

इसके बाद बांसडीह मुसहरी में भगदड़ मच गई। लोग घर छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने दौड़कर तीन धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। जिनमें बांसडीह मुसहरी निवासी भूरा मांझी, उसका भाई करीबन मांझी पिता शतरंजन मांझी और छोटे मांझी, पिता सुरेश मांझी शामिल हैं।

इधर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए कई लोग घर छोड़कर भाग गये। पुलिस टीम के वापस जाने के बाद बांसडीह मुसहरी स्थित घर पहुंचकर महिलाएं कीमती सामान और पशुओं को लेकर अन्यत्र जगह चली गईं। बांसडीह मुसहरी में सन्नाटा पसरा है।

आपराधिक मामला

थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में 26 नामजद और अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

क्या इस हमले में कोई घायल हुआ?
इस हमले में सब इंस्पेक्टर और तीन महिला पुलिसकर्मी घायल हो गईं।
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