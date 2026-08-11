Patna News: नौ किलो गांजा समेत एक धंधेबाज गिरफ्तार
Patna News: एसके पुरी पुलिस ने मैनपुरा में एक मकान पर छापेमारी कर 9 किलो 80 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने एक धंधेबाज रामनाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जो सारण जिले का रहने वाला है। उसने दो वर्षों से मैनपुरा में गांजा बेचने का काम किया। पुलिस अब उसके सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है।
Patna News: एसके पुरी पुलिस ने मंगलवार को मैनपुरा स्थित एक मकान में छापेमारी कर नौ किलो 80 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने मौके से एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया है। एसके पुरी थानेदार जीतेंद्र राणा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मैनपुरा स्थित एक मकान में गांजा की बिक्री की जा रही है। जिसके बाद पुलिस टीम ने वहां छापेमारी की। कमरे की तलाशी के दौरान गांजा बरामद होने पर मौके से रामनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार रामनाथ सिंह मूल रूप से सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र के राज्जूपुर का रहने वाला है।
पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि वह करीब दो वर्षों से मैनपुरा में किराये का कमरा लेकर गांजा बेचने का काम करता था। पुलिस अब उसके गांजा सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है।
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