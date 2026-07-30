Patna News: खुलासा: पिस्टल के पैसे मांगने पर हुई थी सोनू की हत्या, छह गिरफ्तार

Patna News: दानापुर के इमलीतल स्थित पोस्ट ऑफिस गली में हुई सोनू कुमार हत्याकांड का पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया। इस मामले में मुख्य आरोपित राजू उर्फ कालिया समेत छह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पिस्टल के पैसे मांगने पर सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कट्टा और एक खोखा जब्त किया। साथ ही उनके पास से एक पिस्तौल, तीन कारतूस और सात मोबाइल बरामद हुए हैं। एसडीपीओ-वन अजीत कुमार ने बताया कि परसा बाजार के सिपारा निवासी स्व. रामबाबू का पुत्र सोनू कुमार ने एक पिस्टल दानापुर के कागजी मोहल्ला निवासी राजू उर्फ कालिया को बेचा था। वह कालिया से पिस्टल या उसका बकाया पैसा मांग रहा था। इसको लेकर सोनू का कालिया से विवाद हुआ था। जिससे नाराज कालिया और उसके दोस्तों ने 24 जुलाई की शाम इमलीतल स्थित पोस्ट ऑफिस गली में सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में सोनू की मां के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.