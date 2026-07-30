Patna News: खुलासा: पिस्टल के पैसे मांगने पर हुई थी सोनू की हत्या, छह गिरफ्तार
Patna News: दानापुर के इमलीतल स्थित पोस्ट ऑफिस गली में सोनू कुमार की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। मुख्य आरोपित राजू उर्फ कालिया समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। हत्या का कारण पिस्टल के पैसे मांगना बताया गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई वस्तुएं भी बरामद की हैं।
Patna News: दानापुर के इमलीतल स्थित पोस्ट ऑफिस गली में हुई सोनू कुमार हत्याकांड का पुलिस ने बुधवार को खुलासा किया। इस मामले में मुख्य आरोपित राजू उर्फ कालिया समेत छह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पिस्टल के पैसे मांगने पर सोनू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल कट्टा और एक खोखा जब्त किया। साथ ही उनके पास से एक पिस्तौल, तीन कारतूस और सात मोबाइल बरामद हुए हैं। एसडीपीओ-वन अजीत कुमार ने बताया कि परसा बाजार के सिपारा निवासी स्व. रामबाबू का पुत्र सोनू कुमार ने एक पिस्टल दानापुर के कागजी मोहल्ला निवासी राजू उर्फ कालिया को बेचा था। वह कालिया से पिस्टल या उसका बकाया पैसा मांग रहा था। इसको लेकर सोनू का कालिया से विवाद हुआ था। जिससे नाराज कालिया और उसके दोस्तों ने 24 जुलाई की शाम इमलीतल स्थित पोस्ट ऑफिस गली में सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में सोनू की मां के बयान पर मामला दर्ज किया गया था.
गिरफ्तारी और सबूत
थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने अनुसंधान एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मुख्य आरोपित राजू उर्फ कालिया को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ के आधार पर वारदात में शामिल शाहपुर के चांदमारी निवासी नारायण कुमार, इमलीतल निवासी बंटी कुमार,भट्टी पर निवासी बिट्टू कुमार, कागजी मोहल्ला निवासी सूरज कुमार और बिट्टू गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। इनकी निशानदेही पर एक पिस्टल, एक कट्टा, तीन कारतूस और सात मोबाइल बरामद किये गये.
पूर्व आपराधिक इतिहास
एसडीपीओ-वन ने बताया कि सोनू और राजू का आपराधिक इतिहास है। दोनों पहले दोस्त थे। राजू उर्फ कालिया के खिलाफ दानापुर थाने में पहले से तीन मामले दर्ज हैं। अन्य थानों में पता लगाया जा रहा है। वहीं सोनू के विरुद्ध भी परसा बाजार और दानापुर थाने में आपराधिक मामले दर्ज हैं।
प्रश्न और उत्तर
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