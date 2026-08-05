Patna News: पटना को अब भी बारिश का इंतजार, भूजल स्तर नीचे जाने से कई इलाकों में बोरिंग सूखे, मानसून में बारिश नहीं
Patna News: पटना में अगस्त का पहला हफ्ता बीतने को है, और लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भूजल स्तर नीचे चला गया है, जिससे बोरिंग सूख गए हैं। मौसम विभाग ने कई बार बारिश की भविष्यवाणी की लेकिन वे पूरी नहीं हुई। लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं और निराश हैं।
Patna News: पटना। अगस्त का पहला हफ्ता बीतने को है और राजधानी पटना तथा इसके आसपास के लोगों को अब भी बारिश की बौछार का इंतजार है। बारिश का इंतजार न केवल सुदूर क्षेत्र के किसान कर रहे हैं बल्कि शहरी क्षेत्र के लोगों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। पटना शहरी क्षेत्र के कई इलाकों में भूजल स्तर नीचे चला गया है जिसके कारण लोगों के बोरिंग सूख गए हैं। लोगों को उम्मीद थी कि बरसात के मौसम में जब बदरा बरसेंगें तो उनके बारिंग रिचार्ज हो जाएंगे और फिर उन्हें पानी की किल्लत नहीं झेलनी होगी। पर, मौसम की बेरुखी से अब तक ऐसा नहीं हो सका है।
मौसम विभाग पिछले एक महीने में कई बार मानसून के सक्रिए होने और राजधानी पटना और इसके आसपास जोरदार बारिश की भविष्यवाणी कर चुका है। मौसम विभाग की इन भविष्यवाणियों से लोगों के दिल को सुकून जरूर मिला पर हर बार बारिश का इंतजार कर रहे लोगों का दिल टूटा। राजधानी पटना में उतनी ही बारिश हुई जिससे कुछ इलाकों में सड़कों और गलियों में पानी भर गया और लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई। अपने बोरिंग के रिचार्ज होने लायक बारिश नहीं होने से लोगों को हर बार निराशा ही हाथ लगी। आंकड़ों के मुताबिक पटना सदर प्रखंड में पिछले साल मई के मुकाबले मई 2026 में भूजल स्तर में पांच फीट की गिरावट दर्ज की गयी थी जबकि दानापुर में भी भूजल स्तर 3.7 फीट तक नीचे गया है। यह आंकड़ा मई 2026 का है। मई के बाद के महीनों में पड़ी भीषण गर्मी के कारण भूजल स्तर और नीचे चला गया जिससे कई इलाकों में लोगों के घरों में लगाए गए निजी बोरिंग ने जवाब दे दिया। ऐसे लोगों को उम्मीद थी कि बारिश के बाद उनका बोरिंग रिचार्ज हो जाएगा और उन्हें फिर से पानी मिलने लगेगा। पर, मानसून की बेरुखी से ऐसे लोगों को निराशा ही हाथ लगी है।
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