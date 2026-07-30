Patna News: पुलिस बल की निगरानी में 430 कर्मियों ने की सफाई
Patna News: पटना नगर निगम ने सफाईकर्मी यूनियन की हड़ताल के बीच व्यापक सफाई अभियान चलाया। पुलिस निगरानी में 430 सफाईकर्मियों ने मतदान केंद्रों और प्रमुख क्षेत्रों में सफाई की। प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखा गया, ताकि मतदाताओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके।
Patna News: सफाईकर्मी यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच गुरुवार को पटना नगर निगम ने उपलब्ध संसाधनों और करीब 430 सफाईकर्मियों की मदद से पुलिस निगरानी में सभी मतदान केंद्रों, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और मुख्य सड़कों पर व्यापक सफाई अभियान चलाया। मतदान केंद्रों की साफ-सफाई को विशेष प्राथमिकता दी गई, ताकि मतदाताओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल की तैनाती की गई और उसकी निगरानी में सफाई कार्य कराया गया। नूतन राजधानी अंचल में 38 सफाईकर्मियों की टीम ने दो जेसीबी और एक मिनी हाइवा की सहायता से स्ट्रैंड रोड, हार्डिंग रोड, चिड़ियाघर गेट संख्या-2 सहित विभिन्न क्षेत्रों से कचरे का उठाव किया।
पाटलिपुत्र अंचल में 25 और बांकीपुर अंचल में करीब 75 सफाईकर्मियों ने घाटों, मतदान केंद्रों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई की। कंकड़बाग अंचल में 30 सफाईकर्मियों ने सभी मतदान केंद्रों की प्राथमिकता के आधार पर साफ-सफाई सुनिश्चित की। पटना सिटी अंचल में करीब 30 सफाईकर्मियों ने गुरु गोबिंद सिंह लिंक पथ, अशोक राजपथ सहित प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई कर स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखी। वहीं, अजीमाबाद अंचल में सबसे अधिक करीब 235 सफाईकर्मियों ने सफाई अभियान में योगदान दिया।
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