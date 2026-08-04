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Patna News: बिहार के विकास में बैंकिंग और जनप्रतिनिधियों की साझेदारी महत्वपूर्ण : मुकुल सहाय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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Patna News: बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मुकुल सहाय ने कहा कि बिहार के समग्र विकास में बैंकिंग संस्थानों और जन प्रतिनिधियों की साझेदारी महत्वपूर्ण है। कहा कि मुख

Patna News: बिहार के विकास में बैंकिंग और जनप्रतिनिधियों की साझेदारी महत्वपूर्ण : मुकुल सहाय

Patna News: बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष मुकुल सहाय ने कहा कि बिहार के समग्र विकास में बैंकिंग संस्थानों और जन प्रतिनिधियों की साझेदारी महत्वपूर्ण है। कहा कि मुख्यमंत्री के विकसित बिहार और आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को साकार करने में बिहार ग्रामीण बैंक निरंतर भूमिका निभा रहा है। सहाय ने मंगलवार को स्थानीय होटल में बिहार ग्रामीण बैंक के बैनर तले आयोजित त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का भव्य समन्वय-सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसमें राज्य के सभी 38 जिलों के त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर ग्रामीण विकास और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति प्रदान करना था।

कार्यक्रम में मुखिया महासंघ, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश राय ने कहा कि बिहार ग्रामीण बैंक हमेशा से ग्रामीण जनता का भरोसेमंद बैंक रहा है। बैंक की ओर से आयोजित यह समन्वय-सम्मेलन जनप्रतिनिधियों और बैंक के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा तथा गांवों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि और बैंक मिलकर स्वरोजगार, महिला सशक्तीकरण, किसान कल्याण तथा सरकारी योजनाओं के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कार्यक्रम में कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास, वित्तीय समावेशन और पंचायतों के साथ समन्वय को और मजबूत बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर विशिष्ट अतिथि पंच-सरपंच संघ, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला, जिला परिषद संघ की अध्यक्ष कृष्णा यादव सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विनय भूषण कुमार उर्फ़ शेर सिंह, अजय भास्कर चौहान, अहसान, रामयोध्या राय, अमित कुमार उर्फ अंकू राय, जूली देवी, एकता यादव, सिमरन राज, मंटू सिंह सहित अन्य वक्ता मौजूद थे।

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