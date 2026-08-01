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Patna News: डॉक्टर की सलाह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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Patna News: इस रविवार, एनएमसीएच के नेफ्रोलॉजी विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. खुशबू रानी किडनी रोगों पर चर्चा करेंगी। लोग 11.30 से 12.30 बजे के बीच कॉल करके किडनी से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, और पथरी के इलाज की जानकारी ले सकते हैं।

Patna News: डॉक्टर की सलाह

Patna News: इस रविवार हिन्दुस्तान कार्यालय में एनएमसीएच के नेफ्रोलॉजी (किडनी रोग) विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. खुशबू रानी उपस्थित रहेंगी। आप इनसे किडनी संबंधित तमाम बीमारियों, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, बच्चों में किडनी रोग, किडनी-मूत्र नली में पथरी, पेशाब में परेशानी, आदि समस्या से बचाव और इलाज से संबंधित जानकारी के लिए 11.30 से 12.30 बजे के बीच दूरभाष संख्या 0612-2220274 पर कॉल कर सकते हैं।

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