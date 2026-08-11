Patna News: श्री अरविंद महिला कॉलेज में हुई मेहंदी प्रतियोगिता
Patna News: श्री अरविंद महिला कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग ने मंगलवार को यूजीसी एक्सटेंशन आउटरीच प्रोग्राम के तहत मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया। 23 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों की प्रतिभा दिखी। प्रो. विमी सिंह ने मेहंदी को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। पुरस्कार विजेता में आयुषी कुमारी और शाकरा परवीन शामिल हैं।
Patna News: श्री अरविंद महिला कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग की ओर से यूजीसी एक्सटेंशन आउटरीच प्रोग्राम के तहत मंगलवार को आर्ट इन हेन्ड थीम पर अंतर-महाविद्यालयीय मेहंदी प्रतियोगिता हुई। इसमें विभिन्न कॉलेजों की 23 छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में श्री अरविंद महिला कॉलेज, मगध महिला कॉलेज और जेडी वीमेंस कॉलेज की छात्राओं ने कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छात्राओं ने पारंपरिक बेल-बूटे, फूल-पत्तियों, ज्यामितीय आकृतियों और आधुनिक डिजाइनों से रचनात्मकता दिखाई। गृह विज्ञान प्रमुख प्रो. विमी सिंह ने कहा कि मेहंदी भारतीय संस्कृति और पारंपरिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचार्या प्रो. रेखा रानी ने भी छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। निर्णायक मंडल में डॉ. नोरा निवेदिता शॉ, डॉ. सपना बरुआ और डॉ. वेली सिन्हा शामिल रहीं।
प्रथम पुरस्कार आयुषी कुमारी और शाकरा परवीन, द्वितीय ज्योति सिंह व खुशी कुमारी और तृतीय कविता रानी व शोभा भारती को मिला।
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